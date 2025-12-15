2 nhiệm vụ lớn của TP.HCM với mục tiêu cuối cùng là cuộc sống người dân tốt hơn

Hội nghị thảo luận 6 nội dung quan trọng, nhằm trả lời cho câu hỏi trong năm mới, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ làm gì, chỉ đạo như thế nào để thành phố đạt được các mục tiêu đã được thống nhất trong Nghị quyết Đại hội.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc. (Ảnh: Hà Khánh)

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, cho rằng 2025 là năm nhìn lại, năm cuối của nhiệm kỳ, mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Đây là năm chứng kiến những thay đổi mang tính cách mạng, có những việc trước đây khó có thể hình dung nhưng lại diễn ra nhanh và sâu rộng đến như vậy.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, đầu tiên là sự thay đổi trong phương thức quản trị của toàn bộ hệ thống chính trị trên bình diện quốc gia, trong đó có TP.HCM. Việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình địa phương hai cấp, sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, điều chỉnh địa giới xã, phường…

"Những điều đó buộc chúng ta phải có tư duy mới, cách làm mới theo những nguyên tắc mới", Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nói.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Hà Khánh)

Ông Quang chia sẻ, ngay từ đầu khi bắt tay triển khai, bản thân những người có trách nhiệm ở Trung ương cũng chưa thể hình dung hết những kết quả mà chúng ta đang có. TP.HCM đã làm được rất nhiều việc; kết quả của chính quyền địa phương hai cấp của TP.HCM cũng thuộc nhóm dẫn đầu, bởi quy mô TP lớn, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề.

Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu quan tâm, bàn bạc hai nhóm việc lớn. Thứ nhất là giải quyết các vướng mắc mà TP đang đối mặt, nhất là bốn vấn đề mà Tổng Bí thư đã gợi ý trong Đại hội, gồm ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm không khí và phấn đấu xây dựng một thành phố không ma túy.

Bên cạnh đó là việc tiếp tục xử lý các dự án tồn đọng, các vụ việc khiếu kiện kéo dài của người dân do lịch sử để lại.

Nhóm nhiệm vụ thứ hai, quan trọng hơn, là xác định rõ vai trò, sứ mệnh mới của TP.HCM trong bối cảnh thành phố có quy mô lớn hơn, không gian rộng hơn, tiềm năng mạnh mẽ hơn. Thành phố có trách nhiệm rất lớn, là đầu tàu kinh tế của cả nước, là trung tâm phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, là nơi thử nghiệm và triển khai các mô hình mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do…

Bí thư Thành ủy trao đổi với các đại biểu (Ảnh: Q.H)

"Chúng ta có hai nhiệm vụ lớn với mục tiêu cuối cùng là cuộc sống của từng người, từng nhà có chất lượng sống tốt hơn", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Về thuận lợi, ông nhận định TP.HCM đang có nhiều điều kiện rất tích cực: cơ chế, chính sách chung của cả nước ngày càng thông thoáng, mạnh mẽ hơn; cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Thành phố cần những ý tưởng hay, cách làm mới, hiệu quả, để có thể khởi động thuận lợi ngay từ năm 2026, hướng tới mục tiêu tổng thể là tăng trưởng hai con số.

"Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98 với nhiều nội dung mở ra không gian phát triển mới cho TP.HCM. Tôi tin với công cụ như vậy, điều kiện như vậy, chúng ta có thể làm được rất nhiều việc", Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết thêm.