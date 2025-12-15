Chở thang che biển số xe, tài xế bị phạt 5 triệu đồng

Hôm nay (15/12) là ngày thứ ba 1.837 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) chính thức đi vào hoạt động tại Hà Nội. Hệ thống bước đầu cho thấy những tác động rõ rệt tới trật tự giao thông và ý thức chấp hành luật của người dân.
Tại nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến, lượng xe đông nhưng trật tự hơn trước.
Nhiều tài xế ô tô, xe máy chủ động dừng chờ đèn đỏ ngay ngắn trước vạch sơn, không còn cảnh vượt lên chen chúc hay lấn làn như thường thấy vào giờ cao điểm.
Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực, vẫn xuất hiện một số hành vi vi phạm mang tính đối phó. Một số xe máy đi lên vỉa hè, tài xế sử dụng điện thoại khi đang lái xe hoặc che khuất biển kiểm soát nhằm né tránh việc bị hệ thống camera AI ghi nhận và xử phạt nguội.
Nhiều trường hợp vi phạm bị CSGT phát hiện và dừng phương tiện kiểm tra, trong đó tập trung vào các lỗi cố tình che lấp biển số xe.
Điển hình là trường hợp anh P.V.H. (SN 1998, trú tại Ninh Bình), lái xe máy chở theo thang phục vụ công việc. Qua kiểm tra, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) xác định chiếc thang buộc phía sau xe làm biển kiểm soát bị cà xước, che khuất một phần, không đảm bảo điều kiện lưu thông theo quy định.
Làm việc với tổ công tác, anh H. cho biết do đặc thù công việc thường xuyên phải mang theo thang nên không để ý việc vật dụng này ảnh hưởng tới biển số xe. “Sau lần bị xử phạt này, tôi sẽ rút kinh nghiệm, sắp xếp lại đồ đạc khi chở theo để không vi phạm và ảnh hưởng đến người khác”, anh H. chia sẻ.
Cũng trong ca làm việc, tổ công tác phát hiện tài xế T.Đ.C. (SN 1967, trú tại Hà Nội) lái xe máy mang biển kiểm soát 30XX-6589, trong đó biển số phía sau bị che lấp bởi chiếc khẩu trang.
Trình bày với lực lượng CSGT, tài xế T.Đ.C. cho biết trước đó ông dừng xe trên vỉa hè để ăn sáng và cho rằng có người vô tình treo khẩu trang vào biển số phương tiện mà bản thân không phát hiện ra. Tuy nhiên, qua kiểm tra, tổ công tác xác định biển số xe bị che khuất khi xe tham gia giao thông.
CSGT sau đó tuyên truyền, giải thích rõ các quy định của pháp luật liên quan đến biển kiểm soát, đồng thời nhấn mạnh việc che lấp biển số, dù do chủ quan hay cố ý, đều có thể gây khó khăn cho công tác quản lý, xử lý vi phạm giao thông, đặc biệt trong bối cảnh hệ thống camera AI đang được triển khai đồng bộ. Với hành vi điều khiển xe máy bị che lấp biển kiểm soát, tài xế P.V.H. và T.Đ.C. bị lập biên bản phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.
Cũng trong sáng nay, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm tại nút giao Ô Chợ Dừa - Tôn Đức Thắng - Đê La Thành.
Hệ thống camera AI tại đây đã kịp thời phát hiện phương tiện che khuất biển số, truyền tín hiệu về trung tâm chỉ huy để lực lượng làm nhiệm vụ dừng xe kiểm tra, xử lý.
Đại diện Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, ngoài việc ghi nhận vi phạm để phạt nguội, hệ thống camera AI còn có khả năng cảnh báo các hành vi như che biển số, chở hàng cồng kềnh. Thông tin được chuyển nhanh đến các tổ công tác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Hôm 13/12, Công an TP Hà Nội đưa Trung tâm Điều khiển giao thông vào hoạt động, đồng thời triển khai xử lý vi phạm hành chính đối với một số hành vi trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông thông qua môi trường điện tử. Mục tiêu của hệ thống không chỉ dừng lại ở việc phạt nguội, mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và từng bước xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Bên cạnh việc phát hiện vi phạm, hệ thống còn thiết lập “làn sóng xanh”, cảnh báo sớm các điểm ùn tắc, nhận diện phương tiện thuộc diện theo dõi và cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, linh hoạt rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy theo lưu lượng.