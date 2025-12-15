Thế nào là 'pick me girl, pick me boy' và cách nhận biết kiểu người độc hại này

(VTC News) -

Dân mạng thường xuyên sử dụng các cụm từ "Pick me girl", "Pick me boy" trong các cuộc thảo luận về tình yêu. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa của cụm từ này, đặc biệt là những người không phải thế hệ Gen Z.

Pick me girl, Pick me boy là gì?

Cụm từ "Pick me girl", "Pick me girl" xuất phát hiện từ năm 2025. Trong một tập phim của series truyền hình Grey's Anatomy, khi nhân vật nữ Meredith Grey (do Ellen Pompeo thủ vai) thốt lên: "Pick me. Choose me. Love me" (Hãy chú ý đến em. Hãy chọn em. Và yêu em đi). Trong bối cảnh đó, lời thoại này gửi đến nhân vật nam Derek Shepherd (do Patrick Dempsey thủ vai), bày tỏ mong muốn được anh ưu tiên hơn người vợ ở nhà.

Năm 2006, cụm từ "Pick me girl" xuất hiện trên mạng xã hội. Những người dùng Twitter (này là X) sử dụng cụm từ này để chế giễu những phụ nữ thích khoe khoang.

Cụm từ "Pick me girl" xuất hiện từ năm 2006 nhằm chế giễu những người phụ nữ thích khoe khoang để xung quanh chú ý đến mình. (Ảnh: OMS)

Năm 2020, "Pick me girl" trở thành hashtag phổ biến trên TikTok. Các nữ sáng tạo nội dung đăng tải các video hài hước, nhại lại hành vi này. Từ năm 2021 đến 2024, các video TikTok liên quan đến hashtag này đã đạt hơn 2 tỷ lượt xem.

Về sau, "Pick me girl" chỉ những phụ nữ thích khoe khoang về cá tính, đặc điểm, sở thích của bản thân và “dìm hàng”, nói xấu, phủ nhận những người phụ nữ khác nhằm nâng mình lên, thu hút sự chú ý của nam giới. Ví dụ như "Em không thích trang điểm loè loẹt, ăn mặc cầu kỳ giống cô A đâu"; "Em không kiểm soát anh như bạn nữ B"; "Em không thích các sự kiện đại trà như một số cô gái khác"...

Tương tự, "pick me boy" cũng chỉ những người đàn ông thích "dìm hàng" người khác để khoe mẽ bản thân. Hành vi này thường mang sắc tiêu cực, hạ thấp người khác, hoặc tỏ ra khác biệt quá lố để được coi là tốt hơn số đông.

Điều cần nhấn mạnh là không phải ai tự tin, tự khẳng định bản thân đều là nhóm "pick me". Sự tự tin lành mạnh là biết rõ giá trị bản thân mà không cần so sánh, hạ bệ người khác.

Trong khi đó, biểu hiện "pick me" thường gắn với sự bám víu vào đánh giá, thừa nhận từ bên ngoài bằng cách làm nổi bật mình qua cách đối lập với người khác. Thậm chí, nhiều người còn có hành vi vu khống, đặt điều, nói xấu nhằm thao túng tâm lý người đối diện.

"Pick me boy" hay "Pick me girl" thường nói xấu người khác, gây chia rẽ để bản thân mình được tốt đẹp hơn. (Ảnh: Japantimes)

Dấu hiệu nhận biết Pick me girl, Pick me boy

Tác hại của các "Pick me girl" hay "Pick me boy" là gây tự ti, tổn thương cho những người bị nói xấu, đưa vào trong câu chuyện. Bạn đời, bạn bè thường bị thao túng tâm lý khi giao tiếp với các "Pick me". Họ có niềm tin rằng chỉ người này là tốt nhất, hiểu mình từ đó không nhận ra sự độc hại trong mối quan hệ. Cuối cùng, những người này dần khép mình và phụ thuộc vào mối quan hệ duy nhất kia.

Dân mạng đánh giá mối quan hệ với các cá nhân theo phong cách "pick me" như vậy là vô cùng độc hại. Dưới đây là một số biểu hiện phổ biến, thường xuất hiện nhiều lần trong quan hệ như vậy:

Nói xấu người khác

Người "Pick me" thường thích sử dụng cụm từ kiểu như: “Tôi không giống những cô gái/chàng trai khác…”, “Tôi không như mấy đứa chỉ biết…”, “Tôi thực tế, những người kia chỉ biết…”. Những câu nói này nghe có vẻ tự tin, nhưng thực chất lại đang so sánh và kéo người khác xuống để nâng mình lên. Đây là dấu hiệu của tâm lý cần được công nhận từ bên ngoài thay vì tự tin nội tại.

Dán nhãn mọi thứ

Họ muốn thể hiện bản thân khác biệt một cách rõ rệt so với số đông, nhưng đó không phải sự khác biệt lành mạnh, mà thường mang tính gán nhãn tiêu cực. Ví dụ: “Tôi không xem phim tình cảm vì đó là thứ sến sủa…” hay “Tôi ghét drama trên mạng. Tôi thông minh hơn nên không theo dõi…”.

Cách nói như vậy có chủ đích hạ thấp một nhóm người, cộng đồng khác.

Đóng vai nạn nhân

Một đặc điểm thường thấy của "pick me" là tỏ ra bị hại nên mong muốn được người khác thấu cảm, khen ngợi, thừa nhận. Những người này hạ thấp bạn bè, người yêu cũ hoặc các mối quan hệ xung quanh, tạo cảm giác như bản thân đang bị đối xử tệ bạc, cô lập; từ đó, khơi gợi cảm giác thương hại, khiến bạn đời cảm thấy có trách nhiệm phải bảo vệ, bênh vực dù không rõ sai ở đâu.

Đặt tiêu chuẩn kép

Người "Pick me" thường áp tiêu chuẩn cao cho người khác trong khi họ tự miễn trừ cho mình. Họ phê phán người khác vì thiếu quyết đoán, thiếu hiểu biết, thiếu điều này điều kia, đồng thời khoe rằng mình không như vậy. Đây là dạng đánh giá người khác bằng tiêu chuẩn riêng. Điều này khiến bạn đời dần nghi ngờ về những người xung quanh mình, từ đó bớt các mối quan hệ bạn bè lành mạnh.