Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 15/12/2025 - XSDT 15/12

XSDT 15/12. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 15/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDT 15/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba (trúng 5 số): 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư (trúng 5 số): 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- Giải năm (trúng 4 số): 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu (trúng 4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.
- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.
- Thứ Hai: Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM mở thưởng.
- Thứ Ba: Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu.
- Thứ Tư: Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.
- Thứ Năm: Công ty Xổ số kiến thiết An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh mở thưởng.
- Thứ Sáu: Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương.
- Thứ Bảy: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM mở thưởng.
- Chủ nhật: Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang mở thưởng.
