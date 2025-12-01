Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 1/12/2025 - XSDT 1/12

XSDT 1/12. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 1/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Kết quả XSDT 1/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 1/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 1/12/2025 - XS đài Đồng Tháp thứ Hai ngày 1/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các hạng giải sau:

- 01 giải đặc biệt cho những vé trúng 6 số với kết quả công bố, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất cho những vé trúng 5 số với kết quả công bố, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- 10 giải nhì cho những vé trúng 5 số với kết quả công bố, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- 20 giải ba cho những vé trúng 5 số với kết quả công bố, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- 70 giải tư cho những vé trúng 5 số với kết quả công bố, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- 100 giải năm cho những vé trúng 4 số với kết quả công bố, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- 300 giải sáu cho những vé trúng 4 số với kết quả công bố, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- 1.000 giải bảy cho những vé trúng 3 số với kết quả công bố, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- 10.000 giải tám cho những vé trúng 2 số với kết quả công bố, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải nhận được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- XSMN thứ Ba quay số mở thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.

- XSMN thứ Tư quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

- Xổ số miền Nam thứ Năm quay số mở thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 1/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.