Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 3/11/2025 - XSDT 3/11

XSDT 3/11. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 3/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Kết quả XSDT 3/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 3/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 3/11/2025 - XS đài Đồng Tháp thứ Hai ngày 3/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các giải sau:

- 01 giải đặc biệt: Trùng 6 chữ số với kết quả công bố, trị giá 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: Trùng 5 chữ số với kết quả công bố, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- 10 giải nhì: Trùng 5 chữ số với kết quả công bố, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- 20 giải ba: Trùng 5 chữ số với kết quả công bố, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- 70 giải tư: Trùng 5 chữ số với kết quả công bố, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- 100 giải năm: Trùng 4 chữ số với kết quả công bố, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- 300 giải sáu: Trùng 4 chữ số với kết quả công bố, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- 1.000 giải bảy: Trùng 3 chữ số với kết quả công bố, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- 10.000 giải tám: Trùng 2 chữ số với kết quả công bố, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng/giải, dành cho các vé chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ vé đã giải phụ đặc biệt).

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp.

- Thứ Ba: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.

- Thứ Tư: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai.

- Thứ Năm: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang.

- Thứ Sáu: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương.

- Thứ Bảy: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 3/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.