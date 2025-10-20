Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 20/10/2025 - XSDT 20/10

XSDT 20/10. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 20/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Kết quả XSDT 20/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 20/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 20/10/2025 - XS đài Đồng Tháp thứ Hai ngày 20/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trúng 5 số sau cùng so với giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp.

- XSMN thứ Ba quay số mở thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.

- XSMN thứ Tư quay số mở thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng.

- XSMN thứ Năm quay số mở thưởng tại đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

- XSMN thứ Sáu quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An.

- XSMN Chủ nhật do đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 20/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.