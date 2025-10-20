Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 20/10/2025 - XSDT 20/10

XSDT 20/10. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 20/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Kết quả XSDT 20/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSDT 13/10, kết quả xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 13/10/2025
- XSDT 6/10/2025
- XSDT 29/9/2025
- XSDT 22/9/2025
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng
- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng
- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng
- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng
- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: trúng 5 số sau cùng so với giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- XSMN thứ Hai quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp.
- XSMN thứ Ba quay số mở thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- XSMN thứ Tư quay số mở thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng.
- XSMN thứ Năm quay số mở thưởng tại đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.
- XSMN thứ Sáu quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.
- Xổ số miền Nam thứ Bảy quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An.
- XSMN Chủ nhật do đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 20/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.