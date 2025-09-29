Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 29/9/2025 - XSDT 29/9

XSDT 29/9. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 29/9/2025 mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Kết quả XSDT 29/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 29/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 29/9/2025 - XS đài Đồng Tháp thứ Hai ngày 29/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, cho vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng mỗi giải, cho vé trúng chữ số đầu tiên (hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- Thứ Ba: XSMN mở thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam mở thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: XSMN mở thưởng tại đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An.

- Chủ nhật: XSMN mở thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

