Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 6/10/2025 - XSDT 6/10

XSDT 6/10. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 6/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Kết quả XSDT 6/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 6/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 6/10/2025 - XS đài Đồng Tháp thứ Hai ngày 6/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: dành cho vé trúng 5 số sau cùng so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho vé trúng số đầu tiên và chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba mở thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

- Xổ số miền Nam thứ Tư mở thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng.

- XSMN thứ Năm mở thưởng tại đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An.

- XSMN Chủ nhật mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 6/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.