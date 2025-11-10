Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 10/11/2025 - XSDT 10/11

XSDT 10/11. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 10/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Kết quả XSDT 10/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 10/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 10/11/2025 - XS đài Đồng Tháp thứ Hai ngày 10/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các hạng giải sau:

- 01 giải đặc biệt: Trùng khớp 6 số với kết quả công bố, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: Trùng khớp 5 số với kết quả công bố, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- 10 giải nhì: Trùng khớp 5 số với kết quả công bố, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- 20 giải ba: Trùng khớp 5 số với kết quả công bố, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- 70 giải tư: Trùng khớp 5 số với kết quả công bố, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- 100 giải năm: Trùng khớp 4 số với kết quả công bố, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- 300 giải sáu: Trùng khớp 4 số với kết quả công bố, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- 1.000 giải bảy: Trùng khớp 3 số với kết quả công bố, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- 10.000 giải tám: Trùng khớp 2 số với kết quả công bố, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp.

- Thứ 3: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu.

- Thứ 4: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- Thứ 5: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang.

- Thứ 6: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.

- Thứ 7: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 10/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.