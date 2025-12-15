Hành trình 15+ năm MyKingdom: Từ cửa hàng đầu tiên đến hệ thống phủ toàn quốc

(VTC News) -

Khởi đầu từ một cửa hàng, đến nay Mykingdom đã phát triển thành hệ thống bán lẻ đồ chơi các thương hiệu quốc tế uy tín với hơn 200 cửa hàng từ Bắc đến Nam. Bên cạnh đó, thương hiệu hiện diện mạnh trên website và các nền tảng thương mại điện tử, mang đến cho phụ huynh hành trình mua sắm thuận tiện và tin cậy. Đây là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững suốt hơn 15 năm qua.

Cánh cửa đầu tiên: Khi đồ chơi trở thành tri thức

Đầu những năm 2000, thị trường đồ chơi Việt Nam còn lẫn lộn giữa thật và giả, thiếu chuẩn mực về an toàn và chất lượng. Trong bối cảnh đó, MyKingdom xuất hiện với mong muốn trở thành một địa chỉ tin cậy cho gia đình Việt, nơi phụ huynh an tâm lựa chọn những sản phẩm hỗ trợ quá trình phát triển trí não, sự sáng tạo và khả năng vận động của trẻ thông qua những sản phẩm đồ chơi chất lượng cao.

Khởi đầu từ cửa hàng đầu tiên, Mykingdom đã đặt mục tiêu tiên phong thay đổi quan niệm về đồ chơi: không chỉ để vui, mà để học hỏi và phát triển.Thương hiệu định vị đồ chơi như một công cụ giúp trẻ khám phá, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng trí tưởng tượng.

Mykingdom lựa chọn và mang về những thương hiệu đồ chơi giáo dục hàng đầu thế giới, được nghiên cứu kỹ lưỡng về tác động lên nhận thức và thể chất. Các dòng sản phẩm chiến lược như Lego Technic, Lego Ninjago, Lego City hay Lego Friends dần trở thành lựa chọn quen thuộc trong nhiều gia đình.

Chiến lược bền vững: Lấy gia đình làm trung tâm

Hành trình hơn 15 năm của Mykingdom là câu chuyện về một doanh nghiệp Việt kiên định với chất lượng và sự khác biệt. Thành công không đến từ sự mở rộng ồ ạt, mà từ những bước đi bền vững, luôn đặt niềm tin của gia đình Việt ở vị trí trung tâm.

Chất lượng và an toàn là ưu tiên hàng đầu: Mykingdom cam kết chỉ cung cấp sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng và đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Điều này đặc biệt quan trọng với phụ huynh, những người luôn đặt sự an toàn của con lên hàng đầu. Những thương hiệu như Superwings, Barbie, Fisher Price, Leapfrog không chỉ mang đến niềm vui, mà còn hỗ trợ phát triển toàn diện của trẻ.

Định vị "Chơi - Học" trở thành dấu ấn khác biệt. Bên cạnh thương hiệu đồ chơi LEGO hỗ trợ tư duy và sáng tạo, Mykingdom mở rộng danh mục với những sản phẩm đáp ứng nhu cầu phát triển đa dạng của trẻ: Rastar giúp rèn vận động tinh hay Playdoh khuyến khích tạo hình, Sweet Heart hỗ trợ kỹ năng nhập vai. Đặc biệt, sự xuất hiện của Vecto và Lego Botanical mang đến hoạt động cùng chơi, cùng trải nghiệm.

Hệ sinh thái trải nghiệm đa kênh: MyKingdom không chỉ là nơi mua sắm. Mỗi cửa hàng là một không gian trải nghiệm, nơi trẻ em có thể quan sát, chạm tay và lựa chọn món đồ phù hợp với sở thích. Song song với hệ thống cửa hàng, trải nghiệm mua sắm online cũng được đầu tư mạnh mẽ. Website và các gian hàng chính hãng trên các nền tảng thương mại điện tử mang đến sự thuận tiện cho phụ huynh đặt hàng mọi lúc, mọi nơi, nhận hàng nhanh tại nhà. Mô hình đa kênh giúp Mykingdom tạo nên một hành trình mua sắm liền mạch giúp phụ huynh đều cảm nhận được sự chăm sóc và tin cậy.

Từ một cửa hàng đến hơn 200 điểm bán trên toàn quốc

Từ cửa hàng đầu tiên, Mykingdom đã phát triển thành một hệ thống hơn 200 cửa hàng phủ sóng từ Bắc đến Nam. Sự mở rộng này không phải là quá trình tăng trưởng ồ ạt, mà là kết quả của một chiến lược nhất quán: Xây dựng niềm tin lâu dài với phụ huynh thông qua sản phẩm chất lượng và trải nghiệm mua sắm đáng tin cậy.

Tầm nhìn tương lai: Chuyển đổi số và Lan tỏa giá trị Việt

Trong kỷ nguyên số, MyKingdom không đứng ngoài cuộc. Thương hiệu đang thúc đẩy chuyển đổi số ở cả vận hành và trải nghiệm khách hàng. Việc kết hợp kênh bán hàng truyền thống với kênh trực tuyến giúp phụ huynh dễ dàng tiếp cận, tra cứu sản phẩm, đặt hàng và nhận tư vấn tạo nên một hành trình mua sắm thuận tiện.

Bằng việc liên tục cập nhật những xu hướng đồ chơi giáo dục mới nhất trên thế giới đưa vào Việt Nam, từ các bộ đồ chơi Lego Technic đòi hỏi tư duy lắp ráp, đến những dòng Barbie truyền cảm hứng cho các trò chơi nhập vai và câu chuyện sáng tạo. MyKingdom tạo ra không gian vui chơi giàu trải nghiệm, giúp trẻ khám phá, sáng tạo, tự tin, năng động phát triển theo cách tự nhiên nhất.

Sau hơn 15 năm, MyKingdom không chỉ là hệ thống cửa hàng đồ chơi hàng đầu tại Việt Nam, mà còn là biểu tượng của hành trình xây dựng và lan tỏa niềm vui, sáng tạo và tri thức cho trẻ em Việt.