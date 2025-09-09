Nên đánh răng trước hay sau khi ăn sáng?

(VTC News) -

Hầu hết mọi người đều có thói quen đánh răng ngay sau khi thức dậy, trước khi ăn sáng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nha khoa, đây là sai lầm phổ biến có thể làm giảm hiệu quả chăm sóc răng miệng, thậm chí khiến răng dễ bị tổn thương hơn.

Theo PGS.TS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, trong kem đánh răng thường chứa fluoride – hoạt chất quan trọng giúp tái khoáng men răng, tăng độ chắc khỏe và ngăn ngừa sâu răng. Tuy nhiên, fluoride không phát huy tối đa tác dụng ngay sau khi tiếp xúc với răng mà cần có thời gian nhất định để bám dính và phát huy hiệu quả.

"Nếu vừa đánh răng xong đã ăn sáng ngay, các chất bảo vệ như fluoride sẽ bị rửa trôi theo thức ăn và nước uống, khiến hiệu quả chăm sóc răng miệng giảm đi đáng kể", bác sĩ Bính cảnh báo. Theo ông, để fluoride có đủ thời gian tiếp xúc và ngấm vào men răng, nên hạn chế ăn uống trong vòng 2 giờ sau khi đánh răng.

Hầu hết mọi người đều có thói quen đánh răng ngay sau khi thức dậy, trước khi ăn sáng.

Khuyến cáo này cũng phù hợp với nguyên tắc chăm sóc răng miệng "4 số 2" do Liên đoàn Nha khoa Thế giới đưa ra: đánh răng ít nhất hai lần mỗi ngày, trong ít nhất hai phút, sau đánh răng hai giờ mới ăn, và khám răng hai lần mỗi năm.

Dù nguyên tắc này không quá phức tạp, nhưng trên thực tế, nhiều người vẫn duy trì thói quen sai lệch – đánh răng trước rồi lập tức ăn uống, thậm chí dùng cà phê hoặc đồ chua, dễ khiến men răng bị bào mòn. Một số khác thì chỉ đánh răng sau bữa sáng, bỏ qua bước vệ sinh răng miệng đầu ngày, khiến vi khuẩn tích tụ suốt đêm không được loại bỏ kịp thời.

Vậy đâu là cách tốt nhất? Theo các chuyên gia, có hai phương án tối ưu:

Phương án 1: Đánh răng sau khi ăn sáng, nhưng cần đợi khoảng 30 phút để men răng ổn định trước khi chải.

Phương án 2: Đánh răng trước khi ăn sáng, sau đó súc miệng kỹ sau ăn và không ăn thêm trong 2 giờ tiếp theo, giúp fluoride có thời gian phát huy tác dụng.

Ngoài ra, bác sĩ Bính lưu ý nên đánh răng đúng cách, theo hướng "từ đỏ đến trắng" – tức là từ lợi (nướu) đến răng, theo chiều dọc. Tránh đánh theo chiều ngang mạnh tay, gây mòn cổ răng hoặc tổn thương nướu.

Chăm sóc răng miệng đúng cách không chỉ giúp duy trì nụ cười đẹp mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh lý răng miệng phổ biến như sâu răng, viêm nha chu hay hôi miệng. Một thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày có thể mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe lâu dài.