Ngắm nhan sắc hot girl xinh đẹp, giỏi võ vừa giành huy chương SEA Games 33

(VTC News) -

Bên cạnh bảng thành tích xuất sắc môn wushu, vận động viên Đặng Trần Phương Nhi của đội tuyển wushu Việt Nam còn gây chú ý nhờ ngoại hình xinh đẹp. Nữ vận động viên sinh năm 2004 thuộc lớp "hoa khôi wushu" mới của thể thao Việt Nam.

Cô gái sinh năm 2004 xuất sắc mang về HCB cho wushu Việt Nam.

Trưởng thành từ Đội tuyển wushu Việt Nam, Phương Nhi không chỉ có tài năng nổi bật mà còn thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương.

Phương Nhi thi đấu đầy dũng cảm và xuất sắc, giành tổng điểm 29,112, qua đó đứng ở vị trí á quân chung cuộc SEA Games 33.

Đáng chú ý, thành tích này càng trở nên giá trị khi nữ VĐV dù chịu đau ở cổ và cánh tay nhưng vẫn quyết tâm thi đấu trọn vẹn cả ba nội dung.

Sự nỗ lực của Phương Nhi càng được ngưỡng mộ khi năm nay ban tổ chức gộp 3 bài thi đơn lẻ thành một bộ huy chương, đòi hỏi thể lực và sự tập trung cao độ.

Hình ảnh Phương Nhi nén đau để hoàn tất bài thi trong những ngày qua đã được chia sẻ nhiều và gây xúc động với người hâm mộ quê nhà.

Trước đó, ở giải vô địch thế giới 2023, Phương Nhi đã bứt phá và mang về 2 HCV cho đoàn Việt Nam.

Thông tin đội tuyển wushu thi đấu tại SEA Games 33

Sáng 15/12, các VĐV wushu Việt Nam tranh tài ở loạt chung kết nhiều nội dung then chốt: Nam quyền nam với Nông Văn Hữu và Đỗ Đức Tài; Nam đao nữ có Đặng Trần Phương Nhi và Phan Thị Tú Bình; Thương thuật nữ với Nguyễn Thị Hiền và Dương Thúy Vi; Thái cực kiếm nam có Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Trọng Lâm; cùng nội dung đối luyện binh khí nữ của cặp Dương Thúy Vi – Nguyễn Thị Hiền.

Ở nội dung nam côn, Nông Văn Hữu ghi 9,753 điểm, hoàn tất ba bài thi nam quyền, nam đao và nam côn với tổng điểm 29,165, nhưng vẫn chưa đủ để giành huy chương.

Sau đó, Đặng Trần Phương Nhi xuất sắc mang về HCB cho wushu Việt Nam. Phương Nhi thể hiện phong độ ấn tượng ở nội dung quyết định, đạt tổng điểm 29,112 và giành vị trí thứ hai chung cuộc.

Ở nội dung thương thuật, tính cộng với điểm quyền và kiếm thuật trước đó, Dương Thúy Vi và Nguyễn Thị Hiền lần lượt đạt tổng điểm 28,195 và 27,882. Nhờ đó, Dương Thúy Vi giành huy chương đồng ở nội dung này. Trong khi đó, ở phần đối luyện binh khí nữ, cặp đôi Việt Nam đạt 9,596 điểm nhưng không thể vào nhóm tranh huy chương.

Ở các nội dung khác, tại chung kết Thái cực kiếm nam, Nguyễn Văn Phương thể hiện kỹ thuật vững chắc và được chấm 9,756 điểm, còn Nguyễn Trọng Lâm ghi 9,760 điểm ở bài thi quyết định. Tuy nhiên, điểm số này vẫn chưa đủ để hai VĐV góp mặt trong nhóm huy chương.