Đại học trả lương lên tới 200 triệu đồng để ‘hút’ nhân tài

Thông tin này được GS.TS Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội đưa ra tại tọa đàm “Chính sách đột phá thu hút nhân tài trong giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”, tổ chức ngày 4/11.

GS.TS Vũ Văn Yêm cho hay, đại học chính là “cái nôi” sản sinh tri thức, nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó, cần có đội ngũ giảng viên, nhà khoa học tài năng để tạo ra tri thức mới và dẫn dắt đổi mới sáng tạo.

“Nếu không thu hút được nhân tài, đại học khó có thể đổi mới chương trình, nâng tầm nghiên cứu, hội nhập quốc tế”, ông nói.

Bên cạnh đó, thu hút nhân tài cũng là một trong những mục tiêu được nêu trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị là “Phát triển đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học có phẩm chất, năng lực, trình độ cao; có cơ chế đặc thù để thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài”.

GS.TS Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Duy Thành

Tuy nhiên, theo ông Yêm, nhiều trường đại học hiện nay đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng giảng viên, nhà khoa học đầu ngành. Trong khi đó, nhiều nhân tài trẻ, chuyên gia giỏi Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, mong muốn trở về nhưng lại chưa có đủ điều kiện, chính sách phù hợp để quay về.

Theo thống kê, tỷ lệ giảng viên là giáo sư trên toàn hệ thống hiện nay là 0,89%; phó giáo sư là 7,8%; đội ngũ giảng viên trình độ tiến sĩ là 33% (số liệu năm 2024).

Do đó, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng việc xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút và giữ chân nhân tài là yêu cầu cấp thiết để phát triển đại học Việt Nam.

Chi lương hàng trăm triệu để hút nhân tài

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, để cụ thể tinh thần Nghị quyết 71, đơn vị này đã xây dựng đề án thu hút và tuyển dụng giảng viên trẻ tài năng, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành giai đoạn 2025-2030.

Mục tiêu của đề án nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; gia tăng sức hấp dẫn, uy tín, danh tiếng của Đại học Bách khoa Hà Nội; góp phần đưa đại học vào top 150 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030.

Các nhân tài hướng đến của đề án là tiến sĩ trẻ tài năng tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục đại học top đầu thế giới hoặc tiến sĩ có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc; các giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia công nghệ từ doanh nghiệp, viện nghiên cứu, start-up để phát triển công nghệ lõi, công nghệ chiến lược; các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, nhà quản lý uy tín trong nước và quốc tế với vị trí mời giảng, chuyên gia, cố vấn cao cấp.

Cụ thể, đối với vị trí giảng viên, tiến sĩ trẻ, mức lương Đại học Bách khoa dự kiến trả dao động 40-150 triệu đồng/tháng.

GS.TS Vũ Văn Yêm cho hay, Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng trả lương theo cơ chế “3P” - Position (vị trí), Personal (năng lực cá nhân), Performance (hiệu quả công việc) từ nhiều năm nay. Đối tượng này cũng sẽ được trả theo cơ chế “3P” như vậy. Ngoài ra, vị trí này còn được hưởng các nguồn thu nhập từ đề tài, dự án và ưu đãi bằng tiền từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước…

Đối với vị trí trưởng phòng thí nghiệm nghiên cứu, trưởng nhóm nghiên cứu, mức lương Đại học Bách khoa Hà Nội chi trả khoảng 60-200 triệu/tháng tùy theo năng lực và vị trí cùng các nguồn thu nhập từ đề tài, dự án, các ưu đãi bằng tiền từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước…

Với vị trí chuyên gia, nhà khoa học sẽ được chi trả thù lao theo chính sách ưu đãi từ đề án trên cơ sở nội dung cộng tác, hợp tác làm việc.

Ngoài ra, các vị trí này sẽ được hưởng thêm nhiều chế độ khác như chế độ bảo hiểm, gói chăm sóc sức khỏe, được hỗ trợ chi phí đi lại, nhà ở, thủ tục pháp lý, visa, thủ tục xuất/nhập cảnh nếu là người nước ngoài, được hưởng gói hỗ trợ dành cho người thân đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài...

GS.TS Vũ Văn Yêm cho biết mục tiêu đến năm 2030, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ thu hút và tuyển dụng được ít nhất 300 nhân tài trong và ngoài nước; hình thành, phát triển được các nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm trọng điểm; gia tăng công bố quốc tế chất lượng cao…

Trước Đại học Bách khoa Hà Nội, ở Việt Nam, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã triển khai thu hút như Đại học Quốc gia TPHCM với chương trình VNU350 - Thu hút, giữ chân và phát triển các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành; hay nhiều cơ sở giáo dục đại học khác có chính sách thu hút tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư.

Ngoài ra, nhiều tỉnh/thành cũng có chính sách thu hút nhân tài, đặc biệt là giáo sư và tiến sĩ để phát triển khoa học công nghệ như TPHCM, Hà Nội, Bắc Ninh, Lâm Đồng...