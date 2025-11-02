Đề xuất giáo viên được hưởng hệ số lương đặc thù, khối mầm non cao nhất

(VTC News) -

Bộ GD&ĐT đã công bố Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo Nghị định nêu rõ, tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”. Trong đó, giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; các chức danh nhà giáo khác được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng.

Đối với nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trường phổ thông nội trú vùng biên giới được cộng thêm 0,05 so với mức quy định.

Hệ số lương đặc thù được tính với mức lương và không dùng để tính mức phụ cấp. Như vậy, công thức tính mức lương đối với nhà giáo như sau:

Mức lương thực hiện từ ngày 1/1/2026 = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng x Hệ số lương đặc thù.

Tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù” (Ảnh minh hoạ)

Đối với nhà giáo được bổ nhiệm chức danh giáo sư được áp dụng bảng lương chuyên gia cao cấp gồm 3 bậc: 8,8 – 9,4 – 10,0.

Bộ GD&ĐT cho rằng, giáo sư đang là chức danh cao nhất, thể hiện năng lực, uy tín khoa học và vai trò dẫn dắt chuyên môn, khai phá và sáng tạo tri thức mới đối với lĩnh vực được bổ nhiệm chức danh giáo sư; là nhân tố quan trọng tác động trực tiếp đối với các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Do đó, xét theo tiêu chuẩn, điều kiện của chuyên gia cao cấp theo Quy định 180-QĐ/TW thì giáo sư cũng có sự tương đồng với chuyên gia cao cấp. Vì vậy, dù không khẳng định giáo sư là chuyên gia cao cấp nhưng việc áp dụng bảng lương chuyên gia cao cấp đối với giáo sư là phù hợp với vị trí, vai trò của giáo sư đối với sự phát triển lĩnh vực được bổ nhiệm chức danh giáo sư.

Dự thảo cũng quy định trường hợp điều động nhà giáo giữa các cơ sở giáo dục mà mức phụ cấp áp dụng tại nơi đi cao hơn nơi đến thì được bảo lưu các chế độ phụ cấp trước khi điều động hoặc biệt phái với thời gian tối đa 36 tháng theo thời gian được điều động, biệt phái. Sau thời gian đó được xem xét để bố trí lại chế độ phụ cấp cho phù hợp với công việc và địa bàn công tác.

Đồng thời, quy định mức phụ cấp lưu động đối với các trường hợp: nhà giáo được cử biệt phái, dạy liên trường và nhà giáo phải di chuyển để dạy ở các điểm trường hoặc phân hiệu. Các nhà giáo thực hiện các nhiệm vụ kể trên được hưởng phụ cấp lưu động hệ số 0,2 so với mức lương cơ sở theo số ngày lưu động.

Theo tính toán của Bộ GD&ĐT, ngân sách phát sinh chủ yếu cho đối tượng là giáo viên mầm non, phổ thông do chiếm số lượng lớn nhà giáo và các cơ sở giáo dục khác biệt khác đang tự chủ mức độ 3, 2.

Cụ thể, ngân sách phát sinh khoảng 1.652 tỷ đồng. Chi phí phát sinh chi trả phụ cấp lưu động khoảng 50 tỷ/năm.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Khi thực hiện chính sách mới, hệ số lương đặc thù tiếp tục được thực hiện, việc chuyển xếp từ lương cũ sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.