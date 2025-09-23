CV xin việc của thế hệ Gen Z: Sự 'cách tân' trong lối viết và góc nhìn

(VTC News) -

Đặt trong bối cảnh tuyển dụng hiện nay, việc hiểu rõ phong cách làm CV của Gen Z không chỉ giúp nhà tuyển dụng có thêm góc nhìn mới, mà còn giúp chính người lao động trẻ biết cách làm nổi bật bản thân giữa hàng nghìn ứng viên.

Sự thay đổi trong cách tiếp cận CV của Gen Z

Lớn lên trong thời đại công nghệ, Gen Z đã không còn quá xa lạ với tốc độ truyền tải thông tin nhanh chóng, cô đọng và hình ảnh trực quan. Điều này cũng tác động trực tiếp đến cách họ tiếp cận với việc viết hồ sơ xin việc. Thay vì một bản CV truyền thống dài 2 - 3 trang với dàn trải thông tin từ quá khứ học tập đến công việc, Gen Z có xu hướng rút gọn và chọn lọc những nội dung quan trọng nhất.

Không ít bạn trẻ còn chủ động biến CV thành portfolio trực tuyến hoặc video CV, giúp nhà tuyển dụng thấy ngay sản phẩm, dự án thực tế thay vì chỉ đọc mô tả. Đây là cách làm mới mẻ, phù hợp với ngành nghề sáng tạo, marketing, thiết kế. Tuy nhiên, sự khác biệt này cũng đặt ra câu hỏi: liệu nhà tuyển dụng ở các lĩnh vực truyền thống có thực sự đánh giá cao hình thức sáng tạo, hay họ vẫn cần sự chuẩn chỉnh, súc tích và đúng trọng tâm?

Điểm mạnh và hạn chế trong cách làm CV của Gen Z

Thị trường tuyển dụng tại đang chứng kiến sự chuyển mình đáng kể với xu hướng “ứng tuyển nhanh – tuyển dụng tức thì”. Các nền tảng số, công nghệ AI và nhu cầu nhân lực lớn khiến quy trình tìm việc ngày càng rút ngắn. Điều này đồng nghĩa với việc CV vốn được coi là “tấm vé vào cửa” cũng phải được tối ưu nhanh chóng để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội ứng tuyển nào.

Không thể phủ nhận rằng, với tư duy nhanh nhạy và khả năng cập nhật công nghệ, Gen Z có thể dễ dàng tạo ra những bản CV ứng tuyển hấp dẫn về mặt hình thức, dễ gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhiều ứng viên đã tận dụng các nền tảng thiết kế trực tuyến như Canva, các mẫu CV hiện đại, thậm chí dùng AI để hỗ trợ tạo bố cục, gợi ý chỉnh sửa nội dung. Điển hình như công cụ Review bằng AI của JobsGO đã giúp hàng triệu ứng viên tiết kiệm thời gian, đồng thời tăng sức cạnh tranh của CV trong môi trường tuyển dụng ngày càng khắt khe.

Tuy nhiên, một bộ phận Gen Z quá chú trọng hình thức mà bỏ qua nội dung cốt lõi: kinh nghiệm thực tế, thành tích cụ thể hoặc các kinh nghiệm liên quan đến vị trí ứng tuyển. Hệ quả là có những bản CV đẹp về hình thức nhưng lại thiếu tính thuyết phục, khiến nhà tuyển dụng khó đánh giá được năng lực thật sự. Ngoài ra, việc sử dụng cùng một mẫu CV cho nhiều vị trí khác nhau cũng là “lỗi kinh điển” khiến hồ sơ dễ bị loại từ vòng đầu.

Làm thế nào để CV xin việc của Gen Z trở thành lợi thế thật sự?

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, một bản CV độc đáo chưa chắc đã mang lại hiệu quả như mong đợi. Điều quan trọng là ứng viên cần kết hợp hài hòa giữa tính sáng tạo và sự chuyên nghiệp. Một CV thành công trước hết phải trả lời được những câu hỏi cốt lõi của nhà tuyển dụng: Ứng viên là ai, có những kỹ năng gì, thành tích nào minh chứng cho năng lực và liệu có phù hợp với vị trí ứng tuyển hay không.

Để lọt vào “mắt xanh” của nhà tuyển dụng, ứng viên nên bắt đầu bằng một đoạn tóm tắt cá nhân ngắn gọn ở đầu CV để khẳng định giá trị nổi bật của mình. Với phần kinh nghiệm, thay vì mô tả chung chung như “quản lý Fanpage”, thành tựu nên được cụ thể hóa bằng “tăng 150% lượt tương tác trên mạng xã hội trong 3 tháng” sẽ tăng sức thuyết phục hơn với doanh nghiệp.

Để vượt qua hệ thống lọc hồ sơ tự động (ATS), người tìm việc cần học cách tối ưu để CV vừa "đẹp với người, đúng với máy". CV không phải công cụ để liệt kê hết mọi thứ ứng viên từng làm, mà để chọn lọc thông tin đắt giá nhất, chứng minh bản thân phù hợp với công việc ứng tuyển.

Cùng với nhịp điệu thay đổi của thị trường, thế hệ Gen Z ngày nay có nhiều lợi thế tự nhiên để thích nghi, sáng tạo và tận dụng tối đa công nghệ. Tuy nhiên, lợi thế đó sẽ chỉ trở thành cơ hội nếu được truyền tải khéo léo qua CV xin việc. Một chiếc CV được tối ưu đúng cách không chỉ giúp vượt qua vòng sàng lọc ban đầu, mà còn là bước khởi đầu để ứng viên tự tin khẳng định bản thân trong mắt nhà tuyển dụng trong bối cảnh thị trường việc làm ngày càng cạnh tranh.