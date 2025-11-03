Cựu cầu thủ Pháp mất chân vì não mô cầu, biến đau thương thành cảm hứng

(VTC News) -

Năm 17 tuổi, Cựu cầu thủ Pháp Flavio Da Pozzo bất ngờ mắc bệnh não mô cầu. Chỉ vài giờ sau khi xuất hiện các triệu chứng giống cảm cúm, cơ thể anh tím tái, hoại tử lan nhanh, buộc bác sĩ phải cắt bỏ một chân để cứu mạng.

Từ biến cố ấy, Flavio và gia đình đã biến nỗi đau thành động lực, lan tỏa thông điệp về nghị lực sống và nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh nguy hiểm này.

Câu chuyện của cựu cầu thủ bóng đá Flavio Da Pozzo là minh chứng rõ nét cho hậu quả nặng nề mà căn bệnh não mô cầu để lại, đồng thời thể hiện nghị lực phi thường của một chàng trai trẻ.

Flavio chia sẻ thời điểm phát bệnh do não mô cầu khiến anh phải từ bỏ sự nghiệp bóng đá.

Bệnh do vi khuẩn não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm hàng đầu, có thể khiến người hoàn toàn khỏe mạnh tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, thông tin được các chuyên gia đưa ra tại toạ đàm “Gánh nặng bệnh tật và những kiến thức cần biết trong phòng ngừa bệnh do não mô cầu xâm lấn”.

Bệnh diễn tiến nhanh và khó nhận biết ở giai đoạn đầu, với triệu chứng giống cảm cúm thông thường như sốt, đau họng, mệt mỏi. Tuy nhiên, chỉ sau 15 - 24 giờ, người bệnh có thể rơi vào lú lẫn, mê sảng, hôn mê và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Dù được phát hiện sớm và điều trị tích cực, vẫn có 10 - 20% bệnh nhân tử vong; nếu không điều trị, tỷ lệ này có thể lên tới 50%. Với thể nhiễm khuẩn huyết, nguy cơ tử vong khoảng 40%.

Những người sống sót thường phải đối mặt với nhiều di chứng nặng nề như mất tay chân, giảm thính lực, rối loạn thần kinh, suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Theo TS.BS. Nguyễn An Nghĩa, Phó khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, vi khuẩn não mô cầu lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, đặc biệt khi tiếp xúc gần với người mang mầm bệnh nhưng không biểu hiện triệu chứng còn gọi là người lành mang trùng.

Đáng lo ngại, 10 - 20% dân số là người lành mang trùng, có thể phát tán vi khuẩn ra cộng đồng. Trong các đợt dịch, tỷ lệ này có thể tăng lên đến 50%, khiến việc kiểm soát nguồn lây trở nên vô cùng khó khăn.

Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng thanh thiếu niên và người trưởng thành mắc nhiều hơn. Nhóm này có nguy cơ cao gấp đôi do thường sinh hoạt, học tập trong môi trường tập thể và dùng chung đồ dùng, tạo điều kiện cho vi khuẩn lây lan.

Theo WHO, mỗi năm toàn cầu ghi nhận hơn 1,2 triệu ca mắc bệnh do não mô cầu và khoảng 135.000 ca tử vong. Tại Việt Nam, số ca bệnh trong năm 2025 đã tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy nguy cơ bệnh đang gia tăng trở lại trong cộng đồng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng khuyến cáo, phòng ngừa các ca bệnh và dịch bùng phát não mô cầu thông qua tiêm chủng là chiến lược kiểm soát tốt nhất.

“Để giảm thiểu gánh nặng bệnh tật và tử vong, phòng ngừa chủ động phải được xem là chiến lược then chốt, bởi khi bệnh khởi phát, thời gian vàng để cứu chữa là vô cùng ngắn ngủi. Các phụ huynh nên cho trẻ tiêm ngừa đầy đủ trước khi quá muộn”, BS.CKI Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC thông tin.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, người dân cần đến cơ sở y tế thăm khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Đồng thời, cần giữ vệ sinh cá nhân như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc miệng và họng bằng dung dịch sát khuẩn thông thường.

Môi trường sống và làm việc nên được giữ sạch sẽ, thông thoáng. Người dân cũng nên tránh tiếp xúc gần với người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.