Công nghệ 24/1: AI mở ra cơ hội việc làm, nỗi lo lắng lùi bước tại Davos 2026

(VTC News) -

AI mở ra cơ hội việc làm, nỗi lo lắng lùi bước tại Davos 2026

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2026 ở Davos, các lãnh đạo doanh nghiệp bày tỏ sự lạc quan về trí tuệ nhân tạo (AI). Dù lo ngại về mất việc và chi phí cao, nhiều tập đoàn khẳng định AI sẽ tạo ra cơ hội mới. CEO Nvidia Jensen Huang nhấn mạnh “Jobs, jobs, jobs”, cho rằng công nghệ này mở rộng việc làm trong ngành năng lượng, chip và hạ tầng.

Hình ảnh Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2026 tại Davos. (Nguồn: Reuters)

Tuy nhiên, sự hoài nghi vẫn hiện hữu. Các công đoàn cảnh báo AI thường được dùng để hợp lý hóa nhân sự, khiến người lao động cảm thấy bị đe dọa. Một số chuyên gia lo ngại chatbot có thể gây tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần. Dù vậy, nhiều công ty như Cisco và BNY cho biết AI đã giúp rút ngắn thời gian xử lý dự án và khách hàng, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Bill Gates kêu gọi xã hội chuẩn bị cho cả cơ hội lẫn gián đoạn mà AI mang lại, thậm chí đề xuất đánh thuế hoạt động AI để hỗ trợ người lao động. Elon Musk cũng khuyến khích tinh thần lạc quan, cho rằng công nghệ sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống và giúp nhân loại hướng tới tương lai liên hành tinh.

TikTok hoàn tất thỏa thuận thành lập một thực thể mới tại Mỹ

TikTok đã đạt thỏa thuận thành lập một thực thể mới tại Mỹ, chấm dứt nhiều năm bất ổn về nguy cơ bị cấm. Công ty ký kết với các nhà đầu tư lớn như Oracle, Silver Lake và MGX để tạo liên doanh TikTok U.S., nhằm đảm bảo an ninh quốc gia thông qua bảo vệ dữ liệu, kiểm soát thuật toán và giám sát nội dung.

Theo thỏa thuận, dữ liệu người dùng Mỹ sẽ được lưu trữ tại hệ thống do Oracle quản lý, còn thuật toán gợi ý sẽ được huấn luyện lại trên dữ liệu nội địa. ByteDance vẫn giữ gần 20% cổ phần nhưng không được phép kiểm soát trực tiếp thuật toán, vốn là tâm điểm tranh cãi giữa Washington và Bắc Kinh.

Adam Presser, cựu lãnh đạo bộ phận an toàn của TikTok, sẽ trở thành CEO của đơn vị mới cùng hội đồng quản trị đa số người Mỹ, đánh dấu bước ngoặt lớn cho nền tảng có hơn 200 triệu người dùng tại Hoa Kỳ.

Google Photos ra mắt tính năng tạo meme cá nhân

Google vừa giới thiệu tính năng mới trong ứng dụng Google Photos mang tên Me Meme, cho phép người dùng biến chính mình thành nhân vật trong các meme. Công cụ này sử dụng trí tuệ nhân tạo để kết hợp ảnh chân dung với nhiều mẫu meme có sẵn, hoặc người dùng có thể tải lên hình ảnh hài hước của riêng mình để sáng tạo.

Google Photos đại diện cho nền tảng lưu trữ ảnh thông minh, nay được bổ sung tính năng AI mới giúp người dùng tạo meme cá nhân đầy sáng tạo và hài hước. (Nguồn: Google)

Theo Google, tính năng này giúp việc chia sẻ nội dung trở nên vui nhộn và dễ dàng hơn. Người dùng chỉ cần chọn mục Create trong ứng dụng, sau đó chọn Me Meme và thêm ảnh tham chiếu. Nếu kết quả chưa ưng ý, có thể tái tạo lại nhiều lần. Google khuyến nghị sử dụng ảnh chụp rõ nét, đủ sáng và chính diện để có kết quả tốt nhất.

Hiện Me Meme chưa được triển khai rộng rãi, nhưng sẽ sớm có mặt trên Android và iOS trong vài tuần tới. Đây là bước đi mới trong nỗ lực của Google nhằm thúc đẩy ứng dụng AI vào đời sống hàng ngày, đồng thời tạo thêm cách thức sáng tạo nội dung cho người dùng mạng xã hội.