(VTC News) -

Với nhiều gia đình có con nhỏ, việc giặt giũ quần áo cho bé không chỉ đơn thuần là làm sạch, mà còn liên quan đến sự an toàn, làn da, sức khỏe và cả cảm giác thoải mái của trẻ. Câu hỏi “có nên dùng nước xả vải cho quần áo trẻ nhỏ hay không?” được nhiều bậc cha mẹ đặt ra bởi bên cạnh khả năng làm mềm vải và tạo hương thơm dễ chịu, nước xả vải cũng tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng cho làn da nhạy cảm của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Rủi ro tiềm ẩn khi dùng nước xả vải cho trẻ nhỏ

Nước xả vải là sản phẩm được sử dụng ở bước cuối của quá trình giặt, giúp sợi vải mềm mại hơn, giảm tĩnh điện, hạn chế xơ rối và tạo mùi hương dễ chịu. Thành phần cơ bản của nước xả vải gồm chất làm mềm (thường là hợp chất amoni bậc bốn), hương liệu, chất tạo màu, chất bảo quản và một số phụ gia khác.

Khi giặt quần áo người lớn, nước xả vải giúp vải bền màu hơn, ít nhăn, dễ ủi và mang lại cảm giác thơm tho sạch sẽ. Tuy nhiên, đối với trẻ nhỏ – nhất là trẻ dưới 2 tuổi – làn da còn rất mỏng và hàng rào bảo vệ da chưa hoàn thiện. Bất kỳ hóa chất nào còn sót lại trên quần áo đều tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu.

Dù nước xả vải mang lại tiện ích, các chuyên gia da liễu luôn khuyến cáo cha mẹ thận trọng vì chất làm mềm và hương liệu là hai thành phần dễ gây kích ứng nhất. Các nguy cơ đối với trẻ bao gồm:

- Gây dị ứng da: Hóa chất trong nước xả vải có thể bám lại trên sợi vải dù đã xả kỹ. Khi tiếp xúc trực tiếp với da bé, chúng có thể gây nổi mẩn, ngứa, chàm sữa hoặc viêm da tiếp xúc.

Có nên dùng nước xả vải cho quần áo trẻ nhỏ? (Ảnh: Bahrain)

- Ảnh hưởng đến đường hô hấp: Một số hương liệu tổng hợp trong nước xả có thể bay hơi, gây khó chịu hoặc dị ứng mũi họng cho trẻ nhạy cảm, đặc biệt là trẻ bị viêm mũi dị ứng, hen phế quản.

Vì vậy, hãy chọn loại nước xả vải dành riêng cho trẻ em hoặc ghi rõ là có thể dùng cho trẻ nhỏ nếu như bạn vẫn muốn đưa sản phẩm này vào quy trình giặt.

Có nên dùng nước xả vải cho trẻ nhỏ?

Câu trả lời là có thể dùng, nhưng phải chọn đúng loại và sử dụng đúng cách. Nếu cha mẹ muốn quần áo bé mềm mại và thơm tho, hãy lưu ý những nguyên tắc sau:

- Chọn loại nước xả chuyên dụng cho trẻ em. Ưu tiên sản phẩm có ghi “dành cho trẻ sơ sinh” hoặc “baby care” trên bao bì. Những loại này thường được kiểm nghiệm da liễu, không chứa chất tạo màu, paraben, phthalate hay hương liệu tổng hợp mạnh.Đọc kỹ bảng thành phần: Tránh sản phẩm có “benzyl alcohol”, “formaldehyde”, “methylisothiazolinone” – các chất có thể gây kích ứng da.

- Chọn mùi hương dịu nhẹ hoặc không mùi, vì hương liệu là nguyên nhân phổ biến gây dị ứng cho trẻ.

- Dùng lượng nhỏ: Chỉ nên dùng một lượng nước xả ít hơn khuyến cáo của nhà sản xuất để tránh tồn dư hóa chất.

- Xả thật kỹ: Sau khi dùng nước xả vải, nên xả lại bằng nước sạch 1–2 lần để loại bỏ hoàn toàn cặn hóa chất.

- Phơi đồ ngoài trời: Phơi ở nơi thông thoáng, có ánh nắng tự nhiên giúp bay hơi hương liệu và diệt khuẩn tốt hơn.

- Không dùng cho đồ lót, khăn sữa, tã vải: Đây là những món đồ tiếp xúc trực tiếp và lâu dài với vùng da nhạy cảm của bé, tốt nhất nên giặt riêng, không dùng nước xả.

Lợi ích của nước xả vải chuyên dụng cho trẻ nhỏ

Nhiều phụ huynh vẫn luôn dùng nước xả vải để giặt quần áo trẻ nhỏ nhưng chọn sản phẩm chuyên dụng dành cho lứa tuổi này vì những lợi ích rõ rệt:

- Giúp quần áo mềm mại, dễ chịu: Quần áo trẻ em, đặc biệt là quần áo cotton, tã vải hay khăn sữa, sau nhiều lần giặt dễ bị khô cứng. Nước xả vải giúp sợi vải mềm hơn, tránh gây cọ xát khiến da bé bị rát hay trầy.

- Giảm tĩnh điện: Quần áo làm từ sợi tổng hợp thường sinh tĩnh điện, nhất là trong mùa khô. Việc sử dụng nước xả giúp hạn chế hiện tượng này, giảm cảm giác khó chịu cho bé.

Nên chọn nước xả vải chuyên dụng cho trẻ nhỏ. (Ảnh: So Cosy)

- Mang lại mùi hương dễ chịu: Một số loại nước xả chuyên biệt cho bé có hương nhẹ nhàng, giúp quần áo thơm tho, tạo cảm giác sạch sẽ và thoải mái.

- Dễ ủi và ít nhăn: Với trẻ phải mặc đồng phục hoặc quần áo đi học, nước xả giúp việc ủi đồ dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian cho cha mẹ.

Những loại nước xả vải tự nhiên

Nếu cha mẹ lo ngại về hóa chất, có thể sử dụng những nguyên liệu tự nhiên để làm mềm quần áo:

- Giấm trắng: Pha một nắp giấm trắng vào nước xả cuối cùng giúp khử mùi và làm mềm vải tự nhiên mà không gây kích ứng.

- Baking soda: Thêm 1–2 thìa cà phê vào khi giặt giúp trung hòa mùi hôi, làm mềm sợi vải.

- Tinh dầu tự nhiên: Một vài giọt tinh dầu oải hương hoặc cam ngọt có thể thay thế hương liệu nhân tạo, tuy nhiên nên dùng rất ít để tránh kích ứng.

Tóm lại, bạn có thể dùng nước xả vải cho quần áo trẻ nhỏ không bị cấm, nhưng cần hiểu rằng làn da của trẻ rất nhạy cảm, vì vậy càng ít hóa chất càng tốt. Nếu dùng, hãy chọn sản phẩm chuyên biệt cho bé, có chứng nhận an toàn, không mùi hoặc hương dịu nhẹ, đồng thời xả kỹ và phơi khô ngoài nắng.

Trong trường hợp bé có biểu hiện dị ứng da, mẩn ngứa, nổi mụn đỏ sau khi mặc quần áo đã dùng nước xả, cha mẹ cần ngưng sử dụng ngay, giặt lại toàn bộ quần áo bằng nước ấm và xin tư vấn từ bác sĩ da liễu nhi.