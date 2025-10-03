Có nên gọt bỏ phần trái cây bị hư rồi tiếp tục sử dụng?

(VTC News) -

Trong quá trình bảo quản, các loại trái cây như táo, dưa, đào, lê... có thể bị hư hỏng một phần. Vì những phần khác chưa hỏng, nhiều người tận dụng chúng bằng cách gọt bỏ phần bị hỏng và tiếp tục ăn.

Có nên sử dụng trái cây khi chúng đã bị thối hoặc nấm mốc một phần? (Ảnh: hosciencevietnam).

Có nên gọt bỏ phần trái cây bị hư rồi tiếp tục ăn?

Theo Health Sina, một số nghiên cứu chỉ ra, phần trái cây bị thối, hỏng do bị nhiễm khuẩn đã sinh ra nhiều độc tố. Những độc tố này nhanh chóng thẩm thấu vào phần chưa bị thối thông qua nước dịch của trái cây. Do đó, nhìn bề ngoài, phần trái cây này vẫn có vẻ bình thường nhưng thực chất đã chứa nhiều vi sinh vật có hại, đặc biệt là Penicillium difficile - loại độc tố có thể gây rối loạn đường ruột, phù thận và có thể gây ung thư.

Theo USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ), khi trái cây (nhất là loại mềm như đào, cam, dâu tây…) bị mốc hoặc thối, sợi nấm không chỉ phát triển trên bề mặt mà còn lan sâu vào bên trong phần thịt quả. Vì vậy, dù có cắt bỏ phần hư thì vi sinh vật và độc tố vẫn có thể còn lại ở phần thịt "có vẻ lành".

Một số loại nấm mốc sinh ra mycotoxin (độc tố vi nấm), ví dụ aflatoxin, patulin, ochratoxin… Đây là các chất có khả năng gây ung thư, tổn thương gan, thận, hệ miễn dịch.

Do đó, không nên gọt bỏ phần trái cây bị hỏng rồi tiếp tục sử dụng phần còn lại. Cách tốt nhất là chúng ta nên vứt bỏ trái cây khi phát hiện chúng đã bị hư hỏng, dù nhiều hay ít.

Cách lựa chọn trái cây tươi ngon

Khi mua trái cây, bạn nên lựa chọn những quả vẫn còn tươi, có mùi hương tự nhiên trên quả. Những quả chín tự nhiên thường có mùi thơm. Còn những loại quả chín ép thường không có mùi.

Bạn nên chọn trái cây còn nguyên vẹn, không bị dập nát, lớp vỏ bên ngoài không bị trầy xước, không có đốm lạ, màu sắc đều, tươi sáng, khi cầm thử trên tay, quả chắc, nặng, không bị quá mềm hoặc quá nhũn.

Nên chọn những loại quả có màu sắc tự nhiên, tươi sáng, không có đốm lạ.

Cách bảo quản trái cây

Sau khi lựa chọn được trái cây ưng ý, bạn nên có cách bảo quản thích hợp, phổ biến nhất là cho vào tủ lạnh. Tuy nhiên, để giữ trái cây được tươi lâu hơn, đảm bảo chất lượng, bạn cần tuân thủ một số lưu ý sau.

Bên ngoài mỗi loại trái cây thường tồn tại một lớp kháng thể tự nhiên, giúp bảo vệ trái cây trước sự xâm nhập của vi khuẩn có hại. Do đó, không nên rửa sạch trái cây trước khi cho vào tủ lạnh, chỉ nên rửa sạch trước khi sử dụng.

Để làm sạch trái cây, thay vì dùng nước, bạn có thể dùng khăn giấy lau sạch phần bụi bẩn của lớp vỏ bên ngoài trước khi cho vào tủ lạnh bảo quản.

Không nên rửa trái cây trước khi bảo quản trong tủ lạnh. (Ảnh: Ảnh: Pexels).

Không nên để trái cây trong những chiếc túi hoặc hộp kín. Túi lưới là dụng cụ phù hợp để bảo quản trái cây. Nó giúp duy trì độ thông thoáng, giúp lớp vỏ ngoài của trái cây được tiếp xúc với không khí lạnh, đồng thời hạn chế sự va đập, lộn xộn. Nếu dùng túi nilong, bạn có thể tạo ra các lỗ thủng ở túi, giúp không khí được thông thoáng, tránh tình trạng bị kín.

Không nên đặt trái cây và rau củ cạnh nhau trong tủ lạnh. Vì khi trái cây chín sẽ sản sinh ra chất khí gọi là etylen, đóng vai trò như một chất xúc tác mạnh mẽ thúc đẩy quá trình hư hỏng của rau củ.