Chuyên gia quốc tế gợi ý TP.HCM ứng dụng AI để phát triển siêu đô thị

(VTC News) -

Chia sẻ tại phiên thảo luận “Chính quyền thông minh trong kỷ nguyên số” thuộc Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025, Giáo sư Young Sup Joo - Giáo sư danh dự Đại học Quốc gia Seoul, nguyên Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp Hàn Quốc, cho rằng Việt Nam đang bước vào thời khắc bản lề, thời kỳ mà các đô thị phải định hình lại mục tiêu phát triển để trở thành những siêu đô thị toàn cầu.

AI sẽ giải quyết "điểm nghẽn" của TP.HCM

TP.HCM có cơ hội tuyệt vời để trở thành siêu đô thị với sự dẫn dắt của trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là xu thế toàn cầu và theo ông, trong xu hướng ấy, TP.HCM đã đặt tầm nhìn trở thành siêu đô thị quốc tế lấy xanh và số để phát triển.

Giáo sư Đại học Quốc gia Seou - Young Sup Joo, cho rằng TP.HCM có cơ hội tuyệt vời để trở thành siêu đô thị và AI sẽ giải quyết điểm nghẽn hiện có.

Ông Young Sup Joo lưu ý trong quá trình chuyển đổi số, nhiều khía cạnh TP.HCM cần lưu ý từ chính quyền, kinh tế, môi trường, xã hội, con người… Để hiện thực hóa tầm nhìn, TP.HCM cần tập trung cho sứ mệnh và mục tiêu ấy. Khi đó, các sản phẩm cụ thể cũng sẽ được đi theo đúng hướng.

“Siêu đô thị dựa trên AI thì dữ liệu vẫn là cốt lõi. Dù vậy, vận hành vẫn cần sự tham gia của con người. TP.HCM nên tái định vị vai trò, chuyển từ dựa trên sản phẩm sang mục tiêu, sứ mệnh. AI sẽ giúp giải quyết điểm nghẽn, giúp con người cảm thấy hạnh phúc hơn cũng như đạt mục tiêu phát triển”, Giáo sư Young Sup Joo nói.

Giáo sư Young Sup Joo gợi ý TP.HCM sử dụng AI như công cụ thực hiện mục tiêu. Đầu tiên, cần có sự đồng thuận về tầm nhìn giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân về tương lai chung.

Thứ hai, chính quyền phải là chính quyền số, dữ liệu từ chính quyền có được đều được phân tích bởi AI - khía cạnh cơ bản mô hình đô thị thông minh được vận hành dựa trên AI.

Chuyên gia này gợi ý thêm TP.HCM cần tăng cường sự hợp tác quốc tế. Liên minh châu Âu có các chuẩn phát triển siêu đô thị dựa trên AI, Hàn Quốc cũng đang phối hợp cùng Liên minh châu Âu để thực hiện.

Thành phố nên học hỏi kinh nghiệm từ những nơi khác, tiếp thu để có thể trở thành siêu đô thị thành công; phát triển bền vững môi trường, xã hội. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đầu tư R&D, học thuật cũng như thương mại hóa sản phẩm công nghệ, sáng chế.

TP.HCM có đủ điều kiện thành siêu đô thị thông minh

Ông Warrick Cleine - Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của KPMG Việt Nam và Campuchia, cho hay ông đã là công dân TP.HCM khi sống và làm việc tại thành phố 25 năm qua. Ông đánh giá các thành phần để làm nên chính quyền thông minh hiện nay TP.HCM đều có đủ.

Đầu tiên là sự dung hợp, kết nối và lấy ý kiến các bên liên quan nhằm mang tính toàn diện, dung hợp cho mục tiêu tăng trưởng, cũng như định hướng chuyển đổi xanh và chuyển đổi số của TP.HCM hiện nay.

Ngoài ra, cùng với Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, TP.HCM rất quan tâm và cởi mở để khu vực tư nhân tiên phong đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Thứ hai là tham vọng dài hạn góp phần đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển.

Thứ ba là yếu tố thông minh. Trí tuệ nhân tạo là minh chứng để giúp TP.HCM đột phá, phát triển và thứ tư là bền vững.

Các yếu tố này tác động lẫn nhau. Chiến lược về dài hạn sẽ giúp doanh nghiệp định hình cũng như điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp mục tiêu phát triển của địa phương.

Giáo sư Vũ Minh Khương đề xuất TP.HCM cần chú trọng cả 3 tầng cấu trúc để xây dựng và phát triển chính quyền thông minh.

Thứ nhất là thượng nguồn, gồm tầm nhìn - triết lý và niềm tin xã hội. Trung nguồn là thể chế tinh gọn, cấu trúc tổng lực, kỷ luật cao, dữ liệu thống nhất. Hạ nguồn là dịch vụ xuất sắc, vận hành thông minh, không ngừng học hỏi và cải tiến.

Ông gợi ý TP.HCM tham khảo thấu đáo các bài học kinh nghiệm trong phát triển đô thị thông minh từ Singapore, và nghiên cứu khả năng vận dụng vào thành phố. Đó là sáng kiến thành phố thông minh và chiến lược AI, học hỏi thu hút nhân tài, hợp tác công - tư…

TP.HCM có thể lập ủy ban hợp tác đặc biệt với Singapore để tham vấn thực hiện các đề án xây dựng chính phủ thông minh.

Giáo sư Vũ Minh Khương góp ý nhiều đề xuất cho TP.HCM xây dựng chính quyền thông minh.

Ông Vũ Minh Khương lưu ý một đô thị mở rộng như TP.HCM, trọng tâm của mô hình chính quyền hai cấp phải là đưa hiệu quả phục vụ đến tận người dân. Cấp phường/xã cần trở thành tuyến phục vụ trực tiếp, còn cấp trên tinh gọn và kiến tạo.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, TP.HCM mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình tiên phong như Singapore, Hàn Quốc, Australia, đồng thời trân trọng sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước, nhằm phát triển hạ tầng số, đảm bảo an toàn dữ liệu và nâng cao năng lực phân tích.

Các ý kiến góp ý tại diễn đàn sẽ góp phần hoàn thiện mô hình chính quyền thông minh 2 cấp của TP.HCM, tạo nền tảng để TP phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.