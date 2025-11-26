Thủ tướng: Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số để giúp người dân ấm no hơn

(VTC News) -

Ngày 26/11, tại TP.HCM, phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu lần thứ nhất năm 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 3 quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi trong kỷ nguyên số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu lần thứ I năm 2025.

Thứ nhất, mọi sự phát triển đều phải lấy con người, Nhân dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và nguồn lực. Việt Nam không đánh đổi tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

Quá trình chuyển đổi trong kỷ nguyên số hướng đến mục tiêu đoàn kết quốc tế sâu rộng, bao trùm, giúp người dân ấm no hơn, an toàn hơn và hạnh phúc hơn.

Thứ hai, Việt Nam là bạn tốt, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong quá trình chuyển đổi trong kỷ nguyên số. Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển; sẵn sàng là bạn và đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia.

Việt Nam cam kết nghiêm túc với các mục tiêu thiên niên kỷ, cam kết phát triển, đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050 như đã cam kết. Việt Nam sẵn sàng mở cửa thị trường, tạo hành lang pháp lý để đón nhận các dòng vốn, công nghệ quốc tế từ các doanh nghiệp.

Thứ ba, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân và doanh nghiệp; phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, trong nước với quốc tế, Nhà nước với Nhân dân.

Việt Nam xác định rõ để phát triển, phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống như tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới: tăng trưởng xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn.

Cùng với đó là đổi mới tư duy quản trị theo hướng “quản lý chặt, kiến tạo phát triển”, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ Nhân dân. Đây là cuộc cách mạng trong tổ chức và sắp xếp bộ máy, cắt giảm trung gian, giảm thủ tục hành chính.

"Việt Nam tin rằng các ý kiến, sáng kiến tại diễn đàn sẽ không dừng lại ở phát biểu mà sẽ lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo động lực và được hiện thực hóa bằng hành động thiết thực, mở ra triển vọng hợp tác mới, góp phần kiến tạo tương lai phát triển xanh, số và nhân văn cho tất cả mọi người; với tinh thần cùng thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng phát triển và thụ hưởng, xây dựng một thế giới thịnh vượng, đoàn kết hơn, phát triển hài hòa hơn", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo TP.HCM chào đón các đại biểu quốc tế tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu.

Dấu ấn TP.HCM

Theo Thủ tướng, việc chọn TP.HCM làm nơi tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu lần thứ nhất năm 2025 cho thấy cam kết của thành phố trong việc trở thành hình mẫu tiên phong về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn - chuyển đổi kép tạo đột phá tăng trưởng. Diễn đàn không chỉ là sự kiện quốc tế quan trọng mà còn là dấu mốc mở ra chặng đường mới đầy triển vọng trong hành trình hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam, vì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển và phục hồi kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

Bối cảnh thế giới hiện tại đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức phức tạp nhưng cũng mở ra những cơ hội, thuận lợi mới. Trong đó, chuyển đổi xanh và quá trình phát triển trong kỷ nguyên số là xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan và là lựa chọn chiến lược hàng đầu cho sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi quốc gia, mỗi doanh nghiệp và toàn thế giới.

"Tất cả các quốc gia đều đang hội tụ trong một thế giới mà không nước nào có thể tự quyết định sứ mệnh của riêng mình hay của thế giới; cũng không thể đơn độc giải quyết các thách thức toàn cầu của thế kỷ, kể cả các nước giàu mạnh nhất. Không quốc gia nào an toàn nếu quốc gia khác mất an toàn, mất ổn định. Không ai an toàn nếu còn người khác mất an toàn.

Từ đó, chúng ta cần tiếp tục đoàn kết để xử lý các vấn đề toàn cầu. Những thách thức mang tính toàn dân, toàn diện và toàn cầu đòi hỏi cách tiếp cận, phương thức hợp tác, cũng phải mang tính toàn dân, toàn diện và toàn cầu; dựa trên tinh thần đoàn kết quốc tế và đề cao chủ nghĩa đa phương", Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

Thủ tướng ký ký tên lưu niệm vào bộ chuyển vi mạch NVLINK của Tập đoàn Fii Foxcom - sử dụng cho siêu máy chủ tiên tiến nhất NVIDIA GB300 NVL72.

Chia sẻ tại Diễn đàn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành mệnh lệnh của thời đại, là chìa khóa để bảo đảm năng lực cạnh tranh, an ninh năng lượng, an ninh môi trường và chất lượng sống của người dân.

Với quan điểm xuyên suốt lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển, Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng xác định chuyển đổi xanh - chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, là xu thế tất yếu, là ưu tiên hàng đầu và là động lực đột phá cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

TP.HCM mang tầm nhìn rộng mở và khát vọng lớn lao để trở thành một đô thị tầm vóc quốc tế hiện đại, năng động, có khả năng cạnh tranh toàn cầu, mong muốn đi đầu về chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh.

Thành phố đang thu hút tổ chức - doanh nghiệp công nghệ cao và hình thành trung tâm tài chính quốc tế; tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - tài chính - công nghệ - dịch vụ hàng đầu khu vực.

TP.HCM mong muốn Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu sẽ là thương hiệu mang dấu ấn thành phố.

"TP.HCM dám nghĩ, dám làm và quyết tâm làm. Chúng tôi kiên trì xây dựng và nâng tầm Diễn đàn Kinh tế TP.HCM thành Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu - một cơ chế đối thoại thường niên, quy tụ những người có tâm, có tầm, muốn làm và biết làm, để hiến kế, đồng hành và gợi mở phương pháp giúp Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng hiện thực hóa tầm nhìn phát triển của mình", Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định.

Theo ông Trần Lưu Quang, Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2025 sẽ hội tụ đủ điều kiện để trở thành không gian hiện thực hóa khát vọng đổi mới bằng những chương trình hành động cụ thể.

Diễn đàn sẽ là cầu nối hiệu quả giữa các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, nhà đầu tư và giới nghiên cứu; trở thành một thương hiệu mới mang dấu ấn của TP.HCM. TP.HCM sẵn sàng là trung tâm tiên phong, là nơi thí điểm chiến lược, khởi phát các ý tưởng mới và lan tỏa mô hình thành công cho cả nước và thế giới.