TP.HCM hướng đến đô thị quốc tế, Bí thư Trần Lưu Quang nêu những thách thức lớn

(VTC News) -

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025 do UBND TP.HCM tổ chức, chiều 25/11, tại chương trình CEO 500 - TEA Connect với chủ đề "TP.HCM - hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số", Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định, TP.HCM luôn được xác định là đầu tàu kinh tế của cả nước, đại diện cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự đối thoại với 500 CEO toàn cầu về phát triển siêu đô thị TP.HCM. (Ảnh: Hằng Việt)

Từ tháng 7/2025, TP.HCM mới với dân số hơn 14 triệu người và GDP chiếm hơn 25% cả nước. TP.HCM không chỉ là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia mà còn giữ vai trò đầu mối liên kết các vùng, các đô thị động lực khác trong cả nước và trong khu vực.

Thành phố không phát triển theo kiểu cũ mà đang tái cấu trúc lại không gian phát triển, định hình chiến lược phát triển mới với phương châm quyết liệt hành động và dám tiên phong.

Thành phố sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực chiến lược, gồm: công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; công nghệ số và dữ liệu lớn; phát triển cảng hàng không và trung tâm tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục - y tế - khoa học công nghệ. Đây là những trụ cột có khả năng tạo động lực tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa TP.HCM trở thành đô thị tầm cỡ quốc tế.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM. (Ảnh: Hằng Việt)

Tuy nhiên, thành phố cũng đang đối diện nhiều thách thức với các vấn đề phải giải quyết một cách căn cơ. Đó là áp lực quản trị của một siêu đô thị lớn với quy mô dân số lớn; sự thiếu hụt về nguồn lực tài chính, hạ tầng, nhân lực chất lượng cao; hệ thống logistics và giao thông đang trong quá trình hoàn thiện cũng như yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải thiện thủ tục hành chính và tăng cường dịch vụ số cùng sự cạnh tranh ngày càng gây gắt.

TP.HCM phải quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong phát huy nội lực, tăng cường hợp tác, thu hút chuyên gia đang ngày cần thiết, kết nối sâu rộng nền tri thức toàn cầu và sự kết nối của cộng đồng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

Theo ông Quang, trong bối cảnh TP.HCM đang tập trung xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế, ưu tiên hàng đầu là tạo điều kiện thuận lợi nhất và các ưu đãi hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Việc hình thành trung tâm tài chính hiện đại, minh bạch và hội nhập sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường vốn, dịch vụ tài chính chất lượng cao, từ đó giúp nhà đầu tư yên tâm triển khai các dự án và mở rộng hoạt động tại thành phố.

"Trên tinh thần lắng nghe, dũng cảm hành động và phản hồi có trách nhiệm, TP.HCM trân trọng những sáng kiến được chia sẻ, tiếp thu nghiêm túc về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn và cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai có hiệu quả các sáng kiến được đề xuất tại diễn đàn", ông Quang khẳng định.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân ra đời có ý nghĩa quan trọng, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường của Việt Nam mà TP.HCM là một cấu phần trong nền kinh tế đó.

Bên cạnh đó, các làn sóng công nghệ mới nổi đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất và quản trị. Đây là cơ hội để TP.HCM tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng xanh, thông minh, giá trị gia tăng cao. Đồng thời đặt ra yêu cầu cho doanh nghiệp trong việc nâng cao năng suất, tính bền vững và khả năng cạnh tranh, phấn đấu góp phần đạt được mục tiêu chuyển đổi kép cho Thành phố và Quốc gia.

"Một siêu đô thị không thể lớn mạnh chỉ bằng nỗ lực của chính quyền, mà cần sự phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan trong và ngoài nước, trong đó có vai trò của các doanh nghiệp, các tập đoàn đa quốc gia hoạt động kinh doanh, hợp tác đầu tư tại thành phố", Bí thư Trần Lưu Quang nói.