Thủ tướng: Cam kết tạo thuận lợi nhất để nhà đầu tư thành công ở Việt Nam

Theo đó, đại diện các định chế tài chính của thế giới đã trao đổi về tiềm năng, cơ hội đầu tư tại Việt Nam cũng như Trung tâm tài chính quốc tế. Ngoài đề xuất hợp tác, các nhà đầu tư cũng đề xuất một số chương trình, dự án cụ thể. Đồng thời họ cũng đóng góp nhiều ý tưởng, kinh nghiệm cho TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu trong khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025.

Thực hiện '4 thông' để hút vốn

Các nhà đầu tư nhận định, vừa qua, TP.HCM được nâng hạng trong Chỉ số Các trung tâm Tài chính Toàn cầu (GFCI 38). Thứ hạng được cải thiện từ vị trí 98 lên 95, với điểm số đạt 664. Đây là sự ghi nhận rất lớn với TP.HCM, tuy nhiên, để tiếp tục nâng cao vị thế, Việt Nam cần tập trung đầu tư mạnh vào 4 trụ cột chính là chính sách, hạ tầng, nguồn nhân lực và các chương trình cải thiện thứ hạng của trung tâm tài chính quốc tế.

Chia sẻ với các nhà đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, nên rất cần vốn. Muốn có vốn, phải đẩy mạnh các chính sách cải thiện đầu tư.

"4 thông" mà chúng tôi đang thực hiện là thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, cách làm thông dụng", Thủ tướng nói.

Ngoài cải thiện môi trường đầu tư, Thủ tướng cho biết Việt Nam tăng cường thúc đẩy các động lực phát triển mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, phát triển hạ tầng dữ liệu, phát triển AI, blockchain. Song song đó là phát triển các động lực truyền thống gồm đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam rất coi trọng trí tuệ của các nhà đầu tư, nhưng đồng thời, các bên liên quan cũng phải tiết kiệm thời gian, hành động nhanh hơn, quyết đoán, quyết liệt kịp thời hơn, sớm hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính chiều 25/11.

"Tinh thần là Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, doanh nghiệp và người dân được thụ hưởng. Chúng tôi nói với nhau tinh thần đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm đã thực hiện phải có sản phẩm, phải có hiệu quả cụ thể, cân đong đo đếm được. Đó mới là tinh thần Việt Nam. Tôi mong các doanh nghiệp quốc tế cũng hỗ trợ chúng tôi như vậy", Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng khẳng định trước mắt còn rất nhiều khó khăn, bởi cái gì mới cũng khó khăn cả, Thủ tướng mong các nhà đầu tư, tập đoàn, doanh nghiệp, đối tác quốc tế tiếp tục cổ vũ, hỗ trợ, đồng hành với Việt Nam, để "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể".

"Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ"

Đề cập những vấn đề kiến nghị của nhà đầu tư, trong đó có lo ngại về thiếu điện, Thủ tướng cho biết những hạn chế về hạ tầng Việt Nam đều đã và đang giải quyết.

Với vấn đề cung ứng điện, Thủ tướng nói đây là điều không đáng lo ngại. Việt Nam đã khắc phục. Tổng nguồn điện Việt Nam không thiếu, thiếu là do cục bộ vì vấn đề phân phối, điều hành từ năm 2023. Chính phủ có điều chỉnh trong chính sách, chỉ đạo, điều hành để bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế nói chung, cho các nhà đầu tư nói riêng.

Việt Nam cũng tiến tới xây dựng giá thành điện ổn định, công bằng, tạo động lực cho phát triển.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng vào sự đồng hành, hợp tác của các doanh nghiệp, mong các chủ thể liên quan bắt tay vào công việc, với tinh thần "Cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước cùng người dân. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư và luôn lắng nghe, thấu hiểu, hành động có kết quả, để nhà đầu tư hoạt động hiệu quả, thành công tại Việt Nam với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

"Tôi tiếp thu những góp ý trách nhiệm của các bạn để khắc phục những tồn tại và tin tưởng vào sự hợp tác của các bạn, chúng ta sẵn sàng tinh thần cùng làm, cùng lắng nghe và chia sẻ. Chúng tôi cam kết luôn lắng nghe, thấu hiểu, tạo điều kiện thuận lợi nhất và làm, sẽ có kết quả", Thủ tướng cam kết.

Tiếp thu các góp ý, đóng góp của các nhà đầu tư, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng nhấn mạnh cuộc thảo luận lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện quá trình hoạch định chính sách và xác lập hướng phát triển mới cho thành phố.

"Tinh thần của Nghị quyết 98 sửa đổi là yêu cầu TP.HCM phải đóng vai trò chủ động kiến tạo, mạnh dạn tháo gỡ nút thắt thể chế, mở khóa các nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của đô thị đầu tàu quốc gia.

Thành phố sẽ tận dụng tối đa lợi thế vùng, đặc biệt là mối liên kết chiến lược giữa ba không gian phát triển Bắc - Trung - Nam để tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ hơn", ông Được cho biết.

Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định mục tiêu dài hạn của TP.HCM là trở thành trung tâm kinh tế và tài chính hàng đầu khu vực, phù hợp với định hướng của Chính phủ. Song hành với đó, thành phố cũng sẽ phát triển văn hóa như nguồn lực mềm quan trọng, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, sáng tạo và các giá trị bản sắc – chính trị – lịch sử đặc trưng của đô thị.

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ là trụ cột giúp thành phố đạt tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng minh bạch, liêm chính và chuyên nghiệp, nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.