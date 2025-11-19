Chuyên gia, nhà đầu tư nói gì về Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM?

(VTC News) -

Các chuyên gia cho rằng, việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại TP.HCM không chỉ tạo cho Việt Nam một cứ điểm tài chính, mà còn là một trung tâm đổi mới, sáng tạo kết nối châu Á với thế giới.

Lợi ích mang lại không chỉ là những dòng vốn đầu tư, đó còn là một trung tâm tài chính quốc tế sôi động có thể tạo ra việc làm, nuôi dưỡng các startup, thu hút nhân tài và giúp Việt Nam trở thành một mảnh ghép quan trọng trong tài chính toàn cầu.

Xây IFC giúp Việt Nam khai phóng làn sóng đổi mới sáng tạo

Ông Phil Wright, Giám đốc cấp cao Khối nghiệp vụ Ngân hàng HSBC Việt Nam, khẳng định tham vọng xây dựng IFC của Việt Nam không chỉ củng cố thị trường vốn, mà còn có thể khai phóng làn sóng đổi mới sáng tạo, thúc đẩy năng lực cạnh tranh và tăng trưởng dài hạn.

TP.HCM đã chuẩn cơ sở hạ tầng, nhân sự đưa trung tâm tài chính quốc tế vào vận hành.

Kinh nghiệm từ các trung tâm tài chính toàn cầu cho thấy các trung tâm này luôn mang lại môi trường thử nghiệm an toàn cho công nghệ mới, thu hút đầu tư và kết nối nhân tài trong nhiều lĩnh vực.

Nhưng để thành công đòi hỏi phải có nền tảng pháp lý rõ ràng, chính sách ổn định và một hệ sinh thái nơi hai khu vực công tư đồng hành chặt chẽ.

"Một trung tâm tài chính với 'tinh thần đổi mới cao, mức độ ổn định thấp' có nguy cơ hình thành các bong bóng đầu cơ, giám sát yếu kém và đánh mất lòng tin của nhà đầu tư. Ngược lại, một môi trường có 'tinh thần đổi mới cao, mức độ ổn định cao' đồng nghĩa với định hướng rõ ràng, thí điểm đáng tin cậy, và các biện pháp mạnh tay trước những vấn đề như bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng", ông Phil Wright khẳng định.

PGS-TS Trần Hoàng Ngân khẳng định để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, TP.HCM cần nguồn vốn đầu tư rất lớn, việc sớm ra đời IFC sẽ tạo cho TP thêm "sàn" để huy động nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực nước ngoài.

IFC tại TP.HCM đi sau, để đủ sức hấp dẫn, thu hút được nhà đầu tư nước ngoài, ông Ngân nói: "Tôi nghĩ nói đến Việt Nam là đã sự hấp dẫn rồi. Nhiều chuyên gia nước ngoài có cái nhìn rất tốt về kinh tế vĩ mô Việt Nam. Họ nhìn quy mô kinh tế Việt Nam không ngừng lớn mạnh trên chặng đường phát triển, từ 8 tỷ USD nay đã đạt 500 tỷ USD và nằm trong Top 33 nền kinh tế toàn cầu. Lạm phát, nợ công luôn kiểm soát tốt.

Đặc biệt nhất chúng ta có một thông điệp chắc chắn: Việt Nam đã bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên tự chủ, tự cường. Những thông điệp này rất mạnh, tạo cho nhà đầu tư nước ngoài có niềm tin.

Trong đầu tư tài chính, tín nhiệm rất quan trọng. Nhà đầu tư nước ngoài tin Việt Nam phát triển, họ cần sớm có mặt tại IFC Việt Nam. Từ đó tôi tin IFC đặt tại TP.HCM sẽ chắp cánh và phát triển".

PGS-TS Trần Hoàng Ngân: Tôi tin IFC đặt tại TP.HCM sẽ chắp cánh và phát triển.

Chuyên gia kinh tế này nói ông kỳ vọng sản phẩm phải có ở IFC TP.HCM là thị trường trái phiếu ngoại tệ. Có thị trường này, Việt Nam sẽ huy động được nguồn ngoại tệ cho đầu tư phát triển.

Bên cạnh đó trái phiếu đô thị, trái phiếu xanh, tài sản mã hóa, tiền số... là những sản phẩm nên được ưu tiên, nhà đầu tư Việt Nam đang rất yêu thích và đầu tư vào nhóm sản phẩm này.

Một trụ cột rất quan trọng là cần cơ chế ưu đãi nhất để thu hút các định chế tài chính lớn nhất trên thế giới đặt trụ sở tại IFC TP.HCM, tạo nên thương hiệu và uy tín cho IFC TP.HCM. Từ đây chính những nhà đầu tư này sẽ thu hút “đại bàng” trong hệ thống của họ tiếp tục đến IFC tại TP.HCM hoạt động.

Ông Ngân nói rất may mắn là trong chặng đường 50 năm phát triển của đất nước từ ngày thống nhất và 40 năm đổi mới, Việt Nam có hệ thống ngân hàng rất lớn với hơn 30 ngân hàng thương mại, 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài và hơn 30 chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, cùng hệ thống các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, tổ chức bảo hiểm… tạo nên một hệ thống định chế tài chính vững vàng phục vụ cho IFC.

Ngoài ra, TP.HCM có sẵn một nguồn nhân lực chất lượng về tài chính, rất nhiều chuyên viên giỏi ở lĩnh vực tài chính, kể cả tài chính số, đổi mới sáng tạo, chuyên gia fintech...

Bước đi tăng năng lực cạnh tranh, thu hút nguồn vốn toàn cầu

Dù các phần việc đã định hình, các chuyên gia, nhà đầu tư vẫn lưu ý TP.HCM phải chuẩn bị kỹ lưỡng, để đối mặt với nhiều thách thức và thay đổi lớn trong quá trình hình thành, vận hành IFC.

Các nhà đầu tư, chuyên gia Hàn Quốc hiến kế hoạt động cho IFC TP.HCM tại Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo TP.HCM và doanh nghiệp Hàn Quốc hồi đầu năm.

Một số chuyên gia cho rằng việc TP.HCM đưa vào vận hành IFC ngay năm 2025 là khá tham vọng.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - nhà sáng lập Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT, cho biết ông háo hức khi lần đầu tiên Việt Nam vận hành IFC. Tuy nhiên, ông vẫn thấy việc đưa vào vận hành ngay tháng 11, 12 này là khá tham vọng. Ông mong muốn TP.HCM có thời gian thử nghiệm trước khi vận hành chính thức; thời điểm "chạy chính thức" nên là đầu quý II năm sau.

Trong khi đó, ông Michele D’Ercole - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Ý (ICHAM), cho rằng việc phát triển IFC là tham vọng nhất của TP.HCM từ trước đến nay.

Ông kiến nghị TP.HCM cần khẩn trương phối hợp và hoàn tất các bước chuẩn bị cho thành lập IFC đúng tiến độ. Tiến độ là yếu tố then chốt để thu hút nguồn vốn và dự án quốc tế phục vụ phát triển bền vững.

Tại cuộc gặp giữa lãnh đạo TP.HCM với các nhà đầu tư nước ngoài mới đây, đại diện Hiệp hội thương mại Mỹ (AmCham), cho rằng việc thành lập IFC tại TP.HCM và Đà Nẵng là một trong những cải cách đột phá của Việt Nam. Nếu được triển khai đầy đủ, các trung tâm này có thể đưa Việt Nam trở thành một trung tâm khu vực về vốn và tài chính xanh.

AmCham khuyến nghị cần duy trì tính độc lập trong quản lý pháp lý, đảm bảo sự minh bạch trong luồng vốn, và xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp đáng tin cậy sẽ là những yếu tố then chốt.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BritCham) cũng khẳng định việc xây dựng IFC là một bước đi giúp tăng năng lực cạnh tranh, thu hút nguồn vốn toàn cầu và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho Việt Nam.

Để thành công, BritCham khuyến nghị hài hòa các quy định của IFC với thông lệ quốc tế, thông qua việc áp dụng hệ thống luật thông luật (common law), sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ làm việc, áp dụng chuẩn mực báo cáo và vốn quốc tế, đảm bảo quản trị minh bạch.

Việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM thu hút sự quan tâm đặc biệt của các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài.

Cùng với đó là tận dụng các định chế tài chính hiện hữu, đảm bảo tính bao trùm và mở rộng các ưu đãi của IFC cho hệ sinh thái tài chính rộng hơn là các công ty môi giới, tư vấn, kiểm toán, cơ sở đào tạo và tổ chức nghề nghiệp... nhằm hỗ trợ mục tiêu phát triển quốc gia.

Theo chuyên gia Michael Jaewuk Chin, từ kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính khu vực Đông Bắc Á của Hàn Quốc, ông đề xuất IFC TP.HCM triển khai hệ thống trái phiếu xanh, dự án giao dịch tín chỉ carbon chung và hợp tác phát triển năng lượng tái tạo.

Chuyên gia này khẳng định tài chính xanh không chỉ là chìa khóa giúp TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế, mà còn tạo đà cho sự phát triển bền vững.

Ông cho rằng quy mô phát hành trái phiếu xanh của Việt Nam năm 2030 đạt 3 tỷ USD.