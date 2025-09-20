Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội để lại dấu ấn trên mọi phương diện

Qua đó khẳng định mạnh mẽ vai trò, cam kết, trách nhiệm và sự chủ động của Việt Nam đối với hợp tác AIPA nói riêng và ASEAN nói chung.

Trưa 20/9, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, kết thúc rất tốt đẹp chuyến tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46) và thăm chính thức Malaysia theo lời mời của Lãnh đạo Hạ viện, Thượng viện Malaysia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân.

Trên bình diện đa phương, tại Đại hội đồng AIPA-46, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Việt Nam cũng đã có nhiều đóng góp xây dựng trong thảo luận, đối thoại với các nghị viện Quan sát viên và thảo luận các nghị quyết tại các ủy ban, các nhóm nghị sĩ nữ và nghị sĩ trẻ. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội có bài phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất với nhiều thông điệp quan trọng, thực chất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã có các cuộc gặp với Trưởng đoàn Quốc hội các nước Lào, Campuchia, Indonesia và Timor-Leste. Các thành viên trong đoàn cũng có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, tham dự các cuộc gặp với trưởng đoàn Quốc hội các nước đối tác để trao đổi sâu rộng về quan hệ hợp tác song phương và hợp tác nghị viện.

Về song phương, thông qua chuyến thăm chính thức Malaysia đã làm sâu sắc quan hệ chính trị và toàn diện hơn trong các mặt hợp tác giữa hai nước, nhất là trong bối cảnh Malaysia đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2025. Việt Nam mong muốn cùng Malaysia và các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng ASEAN “Bền vững và Bao trùm”, đoàn kết, vững mạnh, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Chủ tịch Thượng viện Malaysia Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah ra sân bay tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có các cuộc hội đàm quan trọng với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Malaysia, có cuộc hội kiến với Thủ tướng Malaysia, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia và đạt được nhiều kết quả thực chất, phù hợp với nguyện vọng hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Hợp tác giữa hai Quốc hội cũng là chủ đề quan trọng được hai bên tập trung trao đổi trong khuôn khổ chuyến công tác.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thành công rất tốt đẹp, đạt được các mục tiêu đề ra, để lại dấu ấn trên mọi phương diện, qua đó khẳng định mạnh mẽ vai trò, cam kết, trách nhiệm và sự chủ động của Việt Nam đối với hợp tác AIPA nói riêng và ASEAN nói chung; đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia trên nhiều lĩnh vực, tương xứng với tầm vóc Đối tác Chiến lược Toàn diện vừa được thiết lập.