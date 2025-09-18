Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 46

Sáng nay (18/9), Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46) đã khai mạc trọng thể tại Kuala Lumpur, Malaysia, với sự tham dự của đoàn đại biểu các nghị viện/quốc hội thành viên, quan sát viên và đối tác phát triển của AIPA.

Trên cơ sở chủ đề ASEAN năm 2025 "Bao trùm và Bền vững", Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 46 có chủ đề "Nghị viện tiên phong vì Tăng trưởng Bao trùm và ASEAN Bền vững", thể hiện quyết tâm của nước chủ nhà Malaysia trong việc thúc đẩy vai trò trung tâm của Nghị viện trong dẫn dắt khu vực hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên nền tảng bao trùm và bền vững; phát huy vai trò Nghị viện trong hoạch định và giám sát chính sách; lấy người dân làm trung tâm và đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh cùng các trưởng đoàn

Phát biểu chào mừng các đại biểu đến dự AIPA-46, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định vai trò quan trọng của AIPA cùng Quốc hội và Nghị viện các nước thành viên, đóng góp tích cực vào nỗ lực chung nhằm tăng cường đoàn kết, liên kết kinh tế và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong ứng phó với các thách thức ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tin tưởng rằng, tinh thần đoàn kết, hợp tác chặt chẽ giữa Nghị viện và Chính phủ các nước thành viên sẽ góp phần hiện thực hóa thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hướng tới một Cộng đồng ASEAN phát triển bao trùm, bền vững, tự cường, sáng tạo, năng động và thực sự lấy người dân làm trung tâm.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng nước chủ nhà AIPA-46 nhấn mạnh, AIPA cần tích cực phát huy vai trò, đóng góp vào hoạch định chính sách để giúp ASEAN nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức và tận dụng các cơ hội để phát triển.

Tiếp nối chương trình, bài phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của AIPA, nhấn mạnh thông điệp về việc tăng cường sự tham gia của giới trẻ và phụ nữ trong quá trình hoạch định chính sách, bảo đảm nghĩa vụ và quyền lợi của các nhóm yếu thế.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, khó đoán định, Chủ tịch AIPA-46 kêu gọi cần tiếp tục củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời coi trọng các nỗ lực thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các bên liên quan.

Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul phát biểu tại lễ khai mạc

Tại lễ khai mạc, Tổng thư ký AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman đã khẳng định vai trò "không thể thay thế" của Nghị viện, là cầu nối giữa Chính phủ và người dân, giữa cam kết và hành động, giữa tầm nhìn và thực tế.

AIPA là cơ chế đóng góp quan trọng vào việc hiện thực hóa nguyện vọng của người dân, thúc đẩy tiến bộ trên cả ba trụ cột của ASEAN, đồng thời góp phần nâng cao tinh thần sẵn sàng và năng lực chống chịu của khu vực trước các thách thức hiện nay.

Theo đó, Tổng thư ký AIPA kêu gọi các nước thành viên phát huy tinh thần trách nhiệm và hợp tác, hướng tới xây dựng một ASEAN và AIPA có thể đưa tiếng nói, nhu cầu và khát vọng của 670 triệu công dân ASEAN trở thành trung tâm của các quyết sách trong khu vực, xây dựng một AIPA với những hành động cụ thể, thực chất và được người dân ASEAN tin tưởng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại lễ khai mạc AIPA-46

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam tham dự AIPA-46 góp phần khẳng định vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN; thể hiện Việt Nam sẵn sàng tiếp tục cùng các Nghị viện thành viên nỗ lực củng cố đoàn kết, thống nhất nội khối, giữ vững môi trường hòa bình ổn định và xây dựng Cộng đồng vững mạnh, tự cường, tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc hợp tác ở khu vực.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra đúng thời điểm kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và tham gia AIPA (1995-2025). Hiện cũng là thời điểm ASEAN và Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Do đó, đây chính là dịp để Việt Nam tích cực cùng các nước ASEAN thúc đẩy triển khai toàn diện, hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược đi kèm, bảo đảm bổ trợ và gắn kết với kế hoạch, chiến lược phát triển của các nước thành viên, góp phần thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững ở khu vực, phù hợp với chủ đề của ASEAN và AIPA trong năm nay.

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dự AIPA-46

AIPA-46 cũng là dịp để Đoàn Việt Nam cùng các nước trao đổi, đề ra phương hướng, biện pháp tăng cường hợp tác ở kênh Nghị viện, trong đó phát huy vai trò của kênh ngoại giao Nghị viện trong việc tham gia, giải quyết những vấn đề ở khu vực, gìn giữ hòa bình, ổn định, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ và giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân.

Tại Đại hội đồng AIPA-46 lần này, Đoàn Việt Nam sẽ tích cực tham gia và đóng góp nhiều đề xuất, sáng kiến nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác khu vực cũng như vai trò, đóng góp của ngoại giao Nghị viện.

Cũng trong sáng 18/9, tại Kuala Lumpua, trước khi diễn ra Lễ khai mạc, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul đã tiếp các trưởng đoàn tham dự AIPA-46.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng trưởng đoàn các nước đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Malaysia và bày tỏ tin tưởng với công tác chuẩn bị chu đáo về cả lễ tân và nội dung, Đại hội đồng AIPA-46 sẽ thành công tốt đẹp, khẳng định quyết tâm và vai trò của Nghị viện trong xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul tiếp các trưởng đoàn tham dự AIPA-46

Trên cương vị nước chủ nhà, Chủ tịch Hạ viện Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul bày tỏ vui mừng được đón tiếp các đoàn đại biểu Quốc hội, Nghị viện các nước tham dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 46 và nhấn mạnh Malaysia đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng cho kỳ họp Đại hội đồng lần này.

Chủ tịch Hạ viện Malaysia cho rằng, tinh thần đoàn kết, sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa Nghị viện và Chính phủ các nước thành viên sẽ góp phần vào việc thực hiện thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hướng tới một Cộng đồng ASEAN phát triển bao trùm, bền vững, tự cường, sáng tạo, năng động và thực sự lấy người dân làm trung tâm.

Chủ tịch Hạ viện Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul bày tỏ vui mừng được đón tiếp các đoàn đại biểu Quốc hội, Nghị viện các nước tham dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 46

Chủ tịch Hạ viện Malaysia nhấn mạnh tầm quan trọng của AIPA là diễn đàn trao đổi các định hướng chiến lược hiện thực hóa các mục tiêu chung của AIPA và ASEAN.

Chủ tịch Hạ viện Malaysia cho rằng, Đại hội đồng AIPA-46 được tiến hành dưới chủ đề "Quốc hội ở tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững" là hết sức phù hợp và là cơ hội để các nước sẽ tiến hành trao đổi và thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, phụ nữ, thanh niên và công tác nội bộ của AIPA. Ngoài ra, Đại hội đồng AIPA còn tiến hành thảo luận về các cơ chế hợp tác, nhằm hỗ trợ tầm nhìn ASEAN 2045.