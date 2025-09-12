Chủ tịch Quốc hội: Yêu nước, người dân trải chiếu 2 ngày chờ xem diễu binh

(VTC News) -

Nội dung trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề cập khi góp ý vào báo cáo công tác dân nguyện tháng 8 tại Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra chiều 12/9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Nhắc đến tình hình bất ổn của nhiều nước trên thế giới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc gì cũng xuất phát từ dân, phải làm sao cho an dân; các cơ quan Nhà nước cầm nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân để giải quyết thấu tình, đạt lý.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ cử tri và Nhân dân phấn khởi, tràn đầy niềm vui, niềm tự hào về các hoạt động kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

"Lễ diễu binh, diễu hành của chúng ta tổ chức ra là để phục vụ Nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, không có đất nước nào mà người dân trải chiếu giữ chỗ 1-2 ngày để xem diễu binh, diễu hành như tại Việt Nam.

"Lý do là vì người dân yêu nước. Người dân cũng muốn chứng kiến sức mạnh của đất nước mình", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đặc biệt lưu ý về việc đề phòng sự chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

"Các thế lực này thường lợi dụng mạng xã hội như Facebook, TikTok để tung tin sai sự thật, kích động, gây chia rẽ. Nếu nội bộ vững, nội bộ đoàn kết tốt thì không thế lực nào có thể phá được", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình.

Trước đó, trình bày báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết lễ diễu binh, diễu hành và các sự kiện văn hóa đặc biệt được tổ chức góp phần khơi dậy, phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cử tri và Nhân dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các vị lãnh đạo cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các thế hệ cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, người có công...

Cử tri và Nhân dân tin tưởng rằng, thế hệ trẻ hôm nay và mai sau sẽ kế thừa và phát huy truyền thống của cha anh, của dân tộc, truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân và các lực lượng vũ trang, đem hết sức mình xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh và hạnh phúc, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Ông Dương Thanh Bình nêu rõ, cử tri và Nhân dân quan tâm đến việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

"Cử tri và Nhân dân cho rằng các chủ trương nêu trong Nghị quyết như thổi “luồng sinh khí mới” cho ngành giáo dục, cho thấy bước ngoặt quan trọng trong tư duy, tầm nhìn và cách thức triển khai chính sách giáo dục, đào tạo; thể hiện sự quyết tâm và cam kết chính trị mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045", Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nói.

Bên cạnh những kết quả đó, ông Dương Thanh Bình cũng nêu một số vấn đề khiến cử tri và Nhân dân còn băn khoăn.

Đơn cử như việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp dù bước đầu được đồng thuận nhưng đã phát sinh vướng mắc. Việc thực hiện thủ tục hành chính công nhiều nơi chưa đảm bảo, thiếu nguồn lực đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật số dẫn đến hệ thống cơ sở dữ liệu, hạ tầng mạng và phần mềm dùng chung chưa đồng bộ; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cấp còn hạn chế.

Ngoài ra, cử tri và Nhân dân cũng bày tỏ lo lắng diễn biến thời tiết bất lợi, mưa nhiều, kéo dài gây lũ lụt, sạt lở ở nhiều tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ, thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều địa phương; tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn ra; tình trạng hàng giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc; biến động của thị trường vàng, thị trường ngoại hối; tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, lừa đảo thông qua hình thức đầu tư tài chính, đầu tư tiền ảo trái phép; trên các nền tảng mạng xã hội, có nhiều thông tin trái chiều hoặc công kích, nói xấu, xúc phạm lẫn nhau, tạo dư luận xã hội phức tạp… cần có định hướng tốt dư luận, ngăn chặn các trang tin này.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến cử tri, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan xem xét ưu tiên hỗ trợ ngân sách, đặc biệt từ Trung ương, để đầu tư nâng cấp hạ tầng chuyển đổi số, trung tâm dữ liệu và nền tảng phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Cùng đó là đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, theo dõi sát sao diễn biến khí hậu và xây dựng các kịch bản ứng phó phù hợp để giúp giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.

Đặc biệt, theo kiến nghị của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Chính phủ cần tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá vàng và tỷ giá ngoại tệ; tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý tội phạm lừa đảo thông qua hình thức đầu tư tài chính, đầu tư tiền ảo trái phép.