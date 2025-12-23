Đóng

Chế độ dưỡng sức sau ốm đau: Ai được hưởng, hưởng bao lâu?

(VTC News) -

Chế độ dưỡng sức sau ốm đau áp dụng với người lao động nghỉ ốm từ 30 ngày trở lên, sức khỏe chưa phục hồi, được nghỉ tối đa 10 ngày và hưởng trợ cấp theo quy định.

Hoàng Thọ
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới