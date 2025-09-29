Cấp 'quota' nhập khẩu vàng cho các đơn vị trước ngày 15/12 hàng năm

(VTC News) -

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP.

Thông tư áp dụng đối với doanh nghiệp, tổ chức tín dụng có hoạt động kinh doanh vàng trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan với nhiều quy định theo Dự thảo.

Theo dự thảo, hoạt động xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ được quản lý thông qua cơ chế hạn mức hàng năm. Căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ và cung - cầu vàng trong từng thời kỳ, quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước, tình hình thực hiện hoạt động xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên, NHNN sẽ xây dựng tổng hạn mức nhập khẩu cho cả nước (nếu có). Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước phân bổ hạn mức cho từng doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện sản xuất vàng miếng.

Chậm nhất ngày 15/11 năm liền kề trước năm đề nghị cấp hạn mức, các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại có nhu cầu cấp hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu cho năm tiếp theo bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Quản lý ngoại hối).

Cấp 'quota' nhập khẩu vàng cho các đơn vị trước ngày 15/12. (Ảnh: Minh Đức).

Trước ngày 15/12 hàng năm, Ngân hàng Nhà nước cấp hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại nói trên hoặc có văn bản thông báo từ chối (ghi rõ lý do).

Ngân hàng Nhà nước lý giải, quy định về thời hạn chậm nhất ngày 15/11 hàng năm gửi hồ sơ đề nghị để cơ quan này làm căn cứ tính tổng hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng, từ đó phân bổ hạn mức cho từng doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Nghị định 232/2025/NĐ-CP có hiệu lực vào 10/10/2025. Tuy nhiên, theo quy định trên, ngay cả khi Thông tư hướng dẫn Nghị định được ban hành ngay trong tháng 10/2025 thì sớm nhất phải đến đầu năm 2026, việc nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng mới có thể được thực hiện.

Cũng theo quy định dự thảo, để quản lý hạn ngạch nhập khẩu vàng, Ngân hàng Nhà nước sẽ thành lập Hội đồng Xây dựng và Điều chỉnh hạn mức nhập khẩu vàng, do một Phó thống đốc phụ trách lĩnh vực vàng làm Chủ tịch. Các thành viên là Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước: Cục Quản lý ngoại hối, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Dự báo, thống kê - ổn định tiền tệ, tài chính, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng. Hội đồng hoạt động theo Quy chế do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định.

Nhiệm vụ của Hội đồng là tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định, điều chỉnh tổng hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu; phân bổ hạn mức hằng năm xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu cho từng doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.