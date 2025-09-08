Đóng

Từ ngày 9/9, thanh tra toàn bộ tổ chức tín dụng kinh doanh vàng

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thành lập Đoàn thanh tra trong ngày 9/9/2025.

Quốc Tú
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới