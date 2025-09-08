Ngày mai, bắt đầu thanh tra doanh nghiệp kinh doanh vàng

(VTC News) -

Ngày 8/9, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8390 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về tình hình thị trường vàng thời gian qua.

Phó Thủ tướng giao Nguyễn Hòa Bình yêu cầu khẩn trương thành lập đoàn thanh tra trong ngày 9/9 tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng.

Về tình hình thị trường vàng thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước khẩn trương thành lập Đoàn thanh tra trong ngày 9/9 tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền, lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề khác có liên quan.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thanh tra thì chuyển ngay thông tin, hồ sơ sang cơ quan Công an.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các cơ quan báo cáo Thủ tướng kết quả thanh tra trong tháng 9.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Ngân hàng Nhà nước khẩn trương, kiên quyết, quyết liệt có các giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước nhằm bảo đảm thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, tuyệt đối không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô; định kỳ trước 11h thứ Sáu hàng tuần báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực về diễn biến thị trường vàng.

Bộ Công an theo thẩm quyền, trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan thực hiện ngay các biện pháp nghiệp vụ để xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, nhất là xử lý "không khoan nhượng" các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng...