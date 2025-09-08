Ngân hàng Nhà nước cảnh báo người dân thận trọng mua vàng

(VTC News) -

Theo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Khu vực II, giá vàng thế giới và trong nước những ngày qua biến động mạnh, liên tục tăng cao và xác lập các đỉnh mới, phá vỡ kỷ lục trước đó.

Đáng chú ý, dù giá vàng tăng cao liên tục nhưng người dân vẫn xếp hàng mua vào.

Giá vàng đã lên đến 135 triệu đồng/lượng nhưng tại các điểm kinh doanh, mỗi ngày người dân vẫn xếp hàng dài chờ mua.

Để tăng cường quản lý thị trường vàng, hạn chế rủi ro và ngăn ngừa vi phạm pháp luật, loại bỏ các yếu tố phi thị trường ảnh hưởng đến thị trường vàng trong nước, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 đề nghị người dân, doanh nghiệp chỉ được mua, bán vàng miếng SJC tại các ngân hàng và doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh vàng miếng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ không được cấp phép mua bán vàng miếng phải tuân thủ nghiêm quy định không mua bán vàng miếng với cá nhân, tổ chức (quy định tại Nghị định số 232 ngày 26/8/2025, có hiệu lực từ ngày 10/10/2025) và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh vàng bao gồm trang sức mỹ nghệ; kinh doanh vàng miếng phải tuân thủ quy định về niêm yết giá, giấy phép hoạt động; chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và phương án kinh doanh an toàn; chứng từ hóa đơn; nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm...

"Vàng với tính chất là tài sản tài chính biến động, gắn liền với nhiều yếu tố của thị trường. Người dân cần cân nhắc và thận trọng trong việc mua vàng, trong đầu tư vàng để tránh rủi ro do giá vàng biến động. Điều này góp phần quan trọng vào ổn định thị trường, hạn chế tình trạng đầu cơ, làm giá và tác động tâm lý không cần thiết, ảnh hưởng đến lợi ích nền kinh tế", Ngân hàng Nhà nước Khu vực II cảnh báo.

Tại Công điện ngày 7/9 về điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu NHNN theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết để bình ổn, ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước.

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, giá vàng trong nước liên tục tăng mạnh, ngày sau xô đổ kỷ lục của ngày trước.

Thủ tướng giao NHNN ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo thẩm quyền; chủ động phối hợp với các bộ ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị định số 232. Có giải pháp ngăn chặn hiệu quả tác động tiêu cực đến thị trường vàng trong thời gian chuyển tiếp.

Giá vàng những ngày qua liên tục tăng bất chấp nhiều giải pháp ổn định thị trường, trong đó ngày 26/8, Chính phủ đã có Nghị định số 232 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Trưa 8/9, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá bán vàng miếng 135,1 triệu đồng/lượng; mua vào 133,1 triệu đồng/lượng. Mức này giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với cuối tuần. Khoảng cách mua bán mỗi lượng vàng vẫn nới rộng ở mức 2 triệu đồng.

PNJ bán nhẫn trơn và các sản phẩm vàng Phượng hoàng, Kim bảo, Phúc lộc tài... tại mức giá 130,7 triệu đồng/lượng, mua vàng 127,7 triệu đồng/lượng; giữ nguyên giá so với đóng cửa cuối tuần.

Mi Hồng niêm yết giá bán vàng miếng bằng với SJC và các doanh nghiệp khác nhưng giá mua tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, lên 134,1 triệu đồng/lượng...

Tại các điểm kinh doanh vàng, bất chấp giá tăng cao và cửa hàng hạn chế bán ra, người dân vẫn xếp hàng mua từ sáng sớm đến chiều tối.