Cận cảnh tuyến đường 70 dài 5km ở Hà Nội được yêu cầu hoàn thành năm 2026

Dự án mở rộng đường 70, đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa bàn Nam Từ Liêm (cũ), dài gần 5km với tổng mức đầu tư hơn 3.370 tỷ đồng đang được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong năm 2026. Tuyến đường đi qua các khu vực Xuân Phương, Tây Mỗ và Sơn Đồng, với khối lượng giải phóng mặt bằng lên tới khoảng 230.000m².
Theo kế hoạch trước đó, công tác giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2026, dự án hoàn thành vào giữa năm 2027.
Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng mới đây yêu cầu điều chỉnh tiến độ theo hướng có mặt bằng đến đâu triển khai thi công đến đó, đồng thời huy động tối đa nhân lực, thiết bị để phấn đấu hoàn thành các hạng mục trong năm 2026. (Ảnh: Đình Hiệp)
Nhiều năm qua, tuyến đường 70 rơi vào tình trạng quá tải. Mặt đường xuống cấp, lưu lượng phương tiện lớn khiến khu vực thường xuyên ùn ứ kéo dài.
Đây cũng là tuyến giao thông quan trọng kết nối các khu dân cư đông đúc phía Tây, nên áp lực càng lớn.
Ở khu vực gần cầu Ngà, đoạn rẽ từ đại lộ Thăng Long, một số đoạn đã được thảm nhựa. Tuy nhiên, việc thi công bị gián đoạn do chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng.
Nhiều vị trí xuất hiện tình trạng “thắt cổ chai”, khi mặt đường được mở rộng ở một số đoạn nhưng đột ngột thu hẹp lại do còn nhà dân chưa di dời.
Theo thiết kế, dự án chia thành hai đoạn chính. Đoạn 1 từ Trịnh Văn Bô đến cầu Ngà dài khoảng 3,25km, mặt cắt ngang 50m. Đoạn 2 từ đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài dài khoảng 1,7km, mặt cắt ngang 40m.
Dọc hai bên tuyến, tại nhiều khu vực chưa triển khai hoặc đang thi công dở dang, rác thải và vật liệu xây dựng tập kết tràn lan. Một số khu đất chưa bàn giao mặt bằng còn bị chiếm dụng để dựng lều quán, làm bãi đỗ xe tạm.
Tại khu vực Tây Mỗ, nhiều cửa hàng rơi vào cảnh vắng khách do đường sá bị chia cắt, di chuyển khó khăn. Theo chia sẻ của một hộ kinh doanh tại đây, việc buôn bán giảm sút rõ rệt kể từ khi dự án triển khai. “Có đoạn thì mở rộng, đi được, nhưng đi thêm một chút lại thắt lại vì chưa giải phóng mặt bằng. Khách ngại vào, nhiều hôm gần như không có người mua”, người này nói.
Không chỉ hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng, sinh hoạt thường ngày của người dân xung quanh cũng gặp nhiều bất tiện. Tại khu vực Xuân Phương, bụi và tiếng ồn từ công trường kéo dài trong thời gian dài. Chị L., người dân sinh sống gần tuyến đường, cho biết gia đình phải thay đổi thói quen sinh hoạt để thích ứng. “Nhà lúc nào cũng phải đóng cửa vì bụi, trẻ con đi học qua đoạn đường này cũng không yên tâm vì xe cộ đi lại lộn xộn”, chị L. chia sẻ.
Nhấn mạnh vai trò của dự án, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết đây là tuyến trục kết nối quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế - xã hội khu vực. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm dự án có ý nghĩa trực tiếp đối với hiệu quả đầu tư và khai thác tuyến đường. Thành phố đã có đầy đủ cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Với các trường hợp còn vướng mắc, các sở, ngành phải phối hợp tháo gỡ kịp thời, phường được phép áp dụng linh hoạt chính sách đã ban hành. "Không có lý do để kéo dài tiến độ, việc chậm giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân đầu tư công và phát triển kinh tế - xã hội", Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.
Tại đoạn 2 của dự án, từ đại lộ Thăng Long đi vào, một phần tuyến đã được triển khai, trong đó đoạn hơn 600m kết nối về khu vực Hữu Hưng đang dần hình thành. Tuy nhiên, một số vị trí như đoạn qua trường Tiểu học Đại Mỗ vẫn chưa thể thi công do chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng.
Hiện công tác giải phóng mặt bằng tại các địa bàn Xuân Phương, Tây Mỗ và Sơn Đồng đang được triển khai. Theo yêu cầu, các địa phương phải tập trung hoàn thành trong quý II/2026, sớm hơn so với mục tiêu trước đó.
Khi hoàn thành, tuyến đường 70 sẽ kết nối đồng bộ với các trục lớn như Trịnh Văn Bô, đại lộ Thăng Long và các khu đô thị lân cận, hình thành tuyến giao thông liên hoàn. Việc di chuyển từ khu vực này đến Nhổn, Trôi, đường 32 hay tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội cũng sẽ thuận tiện hơn.