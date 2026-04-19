Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hoàn tất giải phóng mặt bằng Quốc lộ 21B trong tháng 6

Sáng 19/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác của thành phố kiểm tra tiến độ Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng đường 70 và Dự án cải tạo nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B.

Tạo diện mạo khang trang Quốc lộ 21B

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ Quốc lộ 21B và đường 70.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường 21B.

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đường 70.

Không có lý do để kéo dài tiến độ tuyến đường

Sáng cùng ngày, đoàn công tác thành phố đi kiểm tra tiến độ đường 70. Báo cáo với đoàn công tác của thành phố, lãnh đạo phường Tây Mỗ cho biết, dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ) được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 15/3/2024. Dự án đi qua địa bàn phường Xuân Phương, phường Tây Mỗ và xã Sơn Đồng, do UBND phường Tây Mỗ làm chủ đầu tư.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 4,95 km, gồm hai đoạn: đoạn từ Trịnh Văn Bô đến cầu Ngà dài khoảng 3,25 km với mặt cắt ngang 50 m; đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài dài khoảng 1,7 km với mặt cắt ngang 40 m, với tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng. Về công tác giải phóng mặt bằng, các địa phường phấn đấu hoàn thành trong quý 4 năm nay.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, coi đây là khâu then chốt quyết định tiến độ toàn dự án. Hiện thành phố đã đầy đủ cơ chế, chính sách phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp còn vướng mắc, các sở, ngành có trách nhiệm phối hợp tháo gỡ ngay; các địa phương được phép áp dụng linh hoạt các chính sách đã được thành phố ban hành.

“Không có lý do để kéo dài tiến độ. Nếu chậm giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân đầu tư công và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội yêu cầu 3 địa phương Tây Mỗ, Xuân Phương, Sơn Đồng tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong quý 2 năm 2026, thay vì kéo dài đến hết năm. Đối với các vị trí tái định cư còn vướng mắc, giao các sở, ngành liên quan của thành phố khẩn trương rà soát, hoàn thiện thủ tục, sớm bố trí để phục vụ dự án.

Song song với đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các nhà thầu phải tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công “có mặt bằng đến đâu làm đến đó”, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục trong năm 2026, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển đô thị, tăng giá trị đất đai và nguồn thu ngân sách.Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cũng yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, chia sẻ với dự án; giải thích rõ các chính sách hiện hành, không để phát sinh kiến nghị vượt khung chính sách.

“Dự án hoàn thành sẽ tạo trục kết nối quan trọng, thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế - xã hội của khu vực. Vì vậy, phải quyết tâm làm nhanh, làm dứt điểm, bảo đảm hiệu quả đầu tư”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Quốc lộ 21B là trục giao thông hướng tâm, đi qua 8 xã phường ở phía Nam Hà Nội, với tổng chiều dài 41,77km, rộng từ 11-35m. Qua nhiều năm thi công, hiện tuyến đường đã thông xe được 6,25km; 16,64km đang thực hiện đầu tư; 18,88km chưa đầu tư theo quy hoạch.

Báo cáo tại hiện trường, lãnh đạo một số xã cho thấy dự án đang khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên chưa hoàn thành đúng tiến độ.

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo về hiện trạng tuyến Quốc lộ 21B, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đưa ra nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời đảm bảo hiệu quả đầu tư và quyền lợi của người dân.

Theo đó, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị liên quan phải áp dụng đầy đủ các cơ chế, chính sách hiện hành trong quá trình triển khai dự án, với mục tiêu cao nhất là hạn chế tối đa thiệt thòi cho người dân. Cùng với đó, cần tăng cường công tác vận động, tạo sự đồng thuận để người dân cùng đồng hành trong quá trình chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Quốc lộ 21B, tuyến giao thông huyết mạch kết nối các xã phía Nam Thủ đô, nơi đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, người đứng đầu UBND TP Hà Nội yêu cầu việc cải tạo phải được thực hiện theo hướng đồng bộ, bài bản. Cụ thể, không chỉ dừng ở việc mở rộng mặt đường mà cần kết hợp hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật như vỉa hè, hạ ngầm các công trình điện, viễn thông… nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và tránh tình trạng đào lên, làm lại nhiều lần gây lãng phí.

Ông Vũ Đại Thắng cũng giao Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan để triển khai dự án một cách tổng thể, phù hợp với định hướng phát triển đô thị của khu vực. Việc nâng cấp cần tính toán hợp lý về quy mô, tránh đầu tư dàn trải nhưng vẫn phải đảm bảo tính đồng bộ và lâu dài.

Về tiến độ, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 6. Sau đó, các hạng mục xây lắp phải được triển khai nhanh chóng. Dù việc thi công hạ ngầm có thể gặp nhiều khó khăn do phải đào đắp phức tạp, song thành phố vẫn khuyến khích đưa vào thực hiện ngay trong giai đoạn này để đảm bảo hiệu quả lâu dài.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc đầu tư cần làm “một lần cho xong”, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, vừa tạo diện mạo khang trang, hiện đại, tương xứng với kỳ vọng của người dân khi tuyến đường đã được đầu tư nâng cấp.