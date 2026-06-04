Cận cảnh bảo vật quốc gia 'Ngai vua triều Nguyễn' sau hơn một năm phục hồi

Trước đó, ngày 24/5/2025, bảo vật này bị Hồ Văn Phương Tâm phá hoại, làm gãy tay ngai phía bên trái, khiến 14 mảnh vỡ bị tách rời với kích thước không đồng nhất. Ngay sau sự việc, hiện vật được đưa về bảo quản tại kho cổ vật của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.