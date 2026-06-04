Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Chuyên Sư phạm 2026

(VTC News) -

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Sáng nay (4/6), thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội hoàn thành bài thi môn tiếng Anh vòng 1 với thời gian làm bài 60 phút.

Năm 2026, trường tuyển 490 chỉ tiêu cho 8 khối chuyên, tăng 70 chỉ tiêu so với năm trước. Trong đó, các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn và Tiếng Anh tuyển 70 học sinh mỗi lớp; chuyên Sinh học và Địa lý tuyển 35 học sinh mỗi lớp.

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 4-5/6. Thí sinh phải hoàn thành 4 bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh vòng 1 và môn chuyên theo đăng ký.

Kết quả bài thi tiếng Anh vòng 1 được sử dụng làm điểm môn chính đối với thí sinh đăng ký vào lớp chuyên tiếng Anh. Với các lớp chuyên khác, đây là môn điều kiện để xét tuyển. Nhà trường quy định chỉ xét tuyển đối với những thí sinh dự thi đầy đủ 4 bài thi, không vi phạm quy chế và không có bài thi nào dưới 3,5 điểm.

Nhà trường dự kiến công bố kết quả thi trước ngày 30/6.