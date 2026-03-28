Thêm 6 trường chuyên Hà Nội công bố lịch thi lớp 10

Sau khi THPT Chuyên Đại học Sư phạm và THPT Chuyên Ngoại ngữ công bố kế hoạch tuyển sinh tuần trước, nhiều trường chuyên tại Hà Nội tiếp tục thông báo lịch thi lớp 10 năm học 2026–2027, khiến lịch thi dồn dập vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6.

Việc các trường tổ chức thi trong thời gian sát nhau buộc thí sinh có nguyện vọng dự tuyển nhiều nơi phải tính toán kỹ lịch thi, tránh trùng lịch và đảm bảo sức khỏe trong giai đoạn cao điểm.

Thi sớm từ giữa tháng 5

Theo thông báo của các trường, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại khối trường trực thuộc đại học bắt đầu từ giữa tháng 5.

Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (thuộc Trường đại học Sư phạm Hà Nội) dự kiến tổ chức thi tuyển lớp 10 vào ngày 14/6 với ba môn toán, ngữ văn và tiếng Anh. Nhà trường tuyển 420 chỉ tiêu. Kết quả dự kiến được công bố ngày 22/6.

Trước đó, trường cũng tổ chức thi tuyển lớp 6 vào ngày 17/5 với ba môn toán, tiếng Việt và tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận.

Hai trường chuyên thi cùng ngày

Hai trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn cùng tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào ngày 23 và 24/5.

Tại Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, thí sinh phải dự thi 4 bài gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên. Trong đó toán và văn làm bài 120 phút, tiếng Anh 60 phút, môn chuyên 150 phút. Năm học 2026-2027, trường tuyển 545 chỉ tiêu cho các khối chuyên toán, lý, hóa, sinh và tin, tăng 20 chỉ tiêu so với năm trước.

Trong khi đó, Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn tuyển 150 chỉ tiêu cho ba khối chuyên văn, sử và địa. Thí sinh dự thi 4 bài gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên. Điều kiện xét tuyển là điểm mỗi môn chung đạt từ 2 điểm trở lên và môn chuyên đạt từ 6 điểm trở lên.

4 trường chuyên của thành phố thi sau

Khác với nhóm trường trực thuộc đại học, 4 trường THPT chuyên thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội gồm Hà Nội – Amsterdam, Chu Văn An, Nguyễn Huệ và Sơn Tây tổ chức thi theo lịch chung của thành phố.

Thí sinh phải hoàn thành kỳ thi lớp 10 công lập không chuyên trước, với các môn ngữ văn và ngoại ngữ vào ngày 30/5, môn toán vào sáng 31/5. Các bài thi môn chuyên sẽ diễn ra vào ngày 1/6.

Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm các môn không chuyên hệ số 1 cộng với điểm môn chuyên hệ số 2. Thí sinh chỉ được xét tuyển khi tham gia đủ các bài thi và không có môn nào dưới 2 điểm.

Với lịch thi trải dài từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6 và nhiều kỳ thi diễn ra sát nhau, các chuyên gia giáo dục khuyến nghị thí sinh cần chủ động lựa chọn nguyện vọng phù hợp, đồng thời phân bổ thời gian ôn tập và nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo phong độ trong mùa thi có tính cạnh tranh cao.

Trước đó, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố lịch thi lớp 10 trong hai ngày 4 và 5/6. Năm nay, trường tuyển 490 chỉ tiêu cho 8 khối chuyên, tăng 70 chỉ tiêu so với năm trước.

Thí sinh dự thi 4 bài gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh (vòng 1) và môn chuyên. Điều kiện xét tuyển là thí sinh không có bài thi nào dưới 3,5 điểm.

Trong khi đó, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ tổ chức thi vào ngày 7/6 với 4 bài thi gồm ngữ văn, toán, tiếng Anh và ngoại ngữ chuyên. Năm học 2026-2027, trường tuyển 630 chỉ tiêu cho 7 khối chuyên ngoại ngữ.