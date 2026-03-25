Chi tiết lịch thi và cách tính điểm xét tuyển lớp 10 Hà Nội năm 2026

(VTC News) -

Ngày 25/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành hướng dẫn chi tiết về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố.

Theo hướng dẫn, với các trường THPT công lập không chuyên, phương thức tuyển sinh tiếp tục là thi tuyển. Thành phố tổ chức kỳ thi chung cho tất cả các trường THPT công lập với 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Trong đó, môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút cho mỗi môn. Môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút. Trong mỗi phòng thi sẽ có nhiều mã đề khác nhau nhằm bảo đảm nguyên tắc hai thí sinh liền kề không trùng mã đề. Thí sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm, kết quả được chấm bằng phần mềm máy tính để bảo đảm tính chính xác và khách quan.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, điều kiện dự tuyển lớp 10 năm học 2026-2027 là học sinh có nơi cư trú tại Hà Nội, thay vì có hộ khẩu thường trú như trước đây.

Nội dung đề thi được xây dựng phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trong đó chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Theo quy định, điểm xét tuyển (ĐXT) là căn cứ duy nhất để tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên. Điểm này được tính dựa trên kết quả ba bài thi cùng với điểm ưu tiên và điểm khuyến khích (nếu có).

Công thức tính như sau: ĐXT = Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có).

Về nguyên tắc xét tuyển, thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1) sẽ không được xét các nguyện vọng tiếp theo. Nếu không trúng tuyển NV1, thí sinh được xét NV2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn NV1 của trường ít nhất 0,5 điểm.

Trong trường hợp không trúng tuyển NV1 và NV2, thí sinh được xét NV3, với điều kiện điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn NV1 của trường ít nhất 1,0 điểm.

Khi các trường THPT công lập hạ điểm chuẩn, những thí sinh đăng ký NV2 hoặc NV3 và đủ điều kiện theo quy định vẫn có thể được tiếp nhận vào học.

Năm học 2025-2026, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng 20.000 so với năm ngoái. Chỉ tiêu trường công lập là 88.000, tính cả THPT, giáo dục thường xuyên, trường nghề.

Lịch thi vào lớp 10 công lập Hà Nội năm 2026.

Từ ngày 10/4 đến 17/4, học sinh sẽ đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng (nếu có) trên cổng tuyển sinh trước 24h ngày 17/4. Muộn nhất ngày 6/5, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh dự tuyển vào từng trường THPT tại các UBND xã, phường, Cổng thông tin điện tử của Sở.

Đúng 9h sáng 29/5, các điểm thi sẽ tổ chức học quy chế thi cho thí sinh, thông báo bảng ghi tên dự thi để thí sinh kiểm tra, báo cáo sai sót cho điểm thi. Ngày 30 và 31/5, thí sinh sẽ bước vào kỳ thi lớp 10 công lập không chuyên; riêng các thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên ở ngày 1/6.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 22/6. Từ ngày 19 đến 25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh. Chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và “Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027” cho học sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Đối với các trường THPT công lập chất lượng cao, thực hiện tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13h30 ngày 25/6 đến 27/6.