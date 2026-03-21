Hai trường chuyên ở Hà Nội công bố lịch thi lớp 10

Hai trường chuyên trực thuộc đại học được nhiều học sinh quan tâm tại Hà Nội là Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm và Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ vừa công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027.

Theo kế hoạch, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm tuyển 490 học sinh cho 8 lớp chuyên gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh và Địa lý. Trong đó, lớp chuyên Sinh học và Địa lý tuyển 35 chỉ tiêu mỗi lớp, các lớp còn lại tuyển 70 học sinh.

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 2/4 đến hết ngày 5/5. Kỳ thi được tổ chức trong hai ngày 4 và 5/6 với 4 bài thi viết: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên. Ba môn chung gồm: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh là điều kiện dự tuyển; sau đó thí sinh làm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp đăng ký.

Các bài thi chuyên có thời gian làm bài 150 phút, riêng môn chuyên Tiếng Anh và Hóa học là 120 phút. Thí sinh đăng ký vào lớp chuyên Tin học có thể lựa chọn thi môn chuyên là Toán hoặc Tin học.

Theo quy định của nhà trường, thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển phải dự thi đầy đủ 4 bài thi, không vi phạm quy chế và không có bài thi nào dưới 3,5 điểm. Điểm xét tuyển được tính theo thang điểm 10, trong đó môn chuyên nhân hệ số 2.

Thí sinh sẽ thi vào 10 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm trong hai ngày 4-5/6; thí sinh thi chuyên Ngoại ngữ vào ngày 7/6.

Đối với các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Địa lý, điểm môn Ngữ văn và Tiếng Anh chỉ là điều kiện, còn điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm môn Toán và môn chuyên nhân hệ số 2. Với lớp chuyên Ngữ văn hoặc chuyên Tiếng Anh, môn tương ứng được dùng để tính điểm xét tuyển cùng với môn chuyên.

Nhà trường cho biết không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh. Học phí dự kiến năm học 2026 - 2027 khoảng 3,4 triệu đồng mỗi tháng, lệ phí dự thi là 700.000 đồng. Kết quả dự kiến được công bố trước ngày 30/6.

Trong khi đó, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng thông báo tuyển sinh 630 học sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 với 7 khối chuyên gồm: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật và Hàn.

Khối chuyên Anh tuyển nhiều nhất với 315 chỉ tiêu. Các lớp chuyên Trung, Đức và Nhật mỗi lớp tuyển 70 học sinh; trong khi các lớp chuyên Nga, Pháp và Hàn tuyển 35 học sinh mỗi lớp.

Thí sinh dự thi 4 môn gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn ngoại ngữ chuyên (hệ số 2). Thí sinh có thể chọn một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung, Đức, Nhật hoặc Hàn để thi vào lớp chuyên tương ứng; riêng môn Tiếng Anh có thể dùng để dự thi vào mọi lớp chuyên.

Kỳ thi vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ dự kiến diễn ra ngày 7/6. Thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 5/5 đến 11/5. Nhà trường dự kiến công bố kết quả trước ngày 21/6. Học phí dự kiến của trường khoảng 3,2 triệu đồng mỗi tháng. Nhà trường cũng dự kiến trao 70 suất học bổng cho học sinh trúng tuyển, gồm 20 suất học bổng toàn phần và 50 suất 50% học phí.