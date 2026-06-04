Triển khai các giải pháp chăm lo lợi ích cho lao động khu vực phi chính thức

(VTC News) -

Sáng 4/6, lễ khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội).

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Dành hơn 27,2 nghìn tỷ đồng chăm lo cho người lao động

Trình bày diễn văn khai mạc và tóm tắt Báo cáo chính trị trình Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong giai đoạn 2023-2026, vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động của Công đoàn Việt Nam tiếp tục được khẳng định, có những dấu ấn mới.

Cụ thể là số lượng, tỷ lệ bao phủ và chất lượng thỏa ước lao động tập thể tiếp tục được nâng lên, đạt tỷ lệ 80,42% tổng số doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở (tăng 8,3% so với đầu nhiệm kỳ).

"Các chương trình chăm lo phúc lợi được triển khai sâu rộng, tiếp tục đổi mới phương thức, cách làm, xây dựng nhiều mô hình mới. Trong hơn hai năm, toàn hệ thống đã dành hơn 27,2 nghìn tỷ đồng chăm lo cho người lao động", ông Nguyễn Anh Tuấn nói.

Điểm nhấn khác trong nhiệm kỳ qua được Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhắc đến là các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng cống hiến, thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của người lao động với hơn 380 nghìn sáng kiến, ứng dụng trong thực tiễn, tổng giá trị làm lợi hơn 40 nghìn tỷ đồng, trực tiếp đóng góp vào sự phát triển của các doanh nghiệp và đất nước.

Bên cạnh đó, công tác phát triển đoàn viên, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được tập trung thực hiện.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, trong bối cảnh nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của các cấp công đoàn, từ đầu năm 2024 đến tháng 5/2026 cả nước phát triển mới được trên 2,2 triệu đoàn viên, thành lập mới hơn 15.000 công đoàn, nghiệp đoàn cơ sở. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh ngày càng đi vào thực chất...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém đòi hỏi phải sớm khắc phục.

Đó là việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động và tình hình quan hệ lao động còn chưa kịp thời, chưa đầy đủ; việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động có lúc, có nơi, có việc chậm, bỏ trống, chưa hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho đoàn viên, người lao động chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.

Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở chưa đạt chỉ tiêu đề ra; cán bộ công đoàn chuyên trách thiếu, một bộ phận yếu, chưa đáp ứng yêu cầu; mô hình tổ chức bộ máy và việc vận hành bộ máy sau sắp xếp còn bất cập, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Ngoài ra, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ở một số nội dung, lĩnh vực còn chậm, kết quả chưa cao.

Phát huy vai trò của công đoàn trong Hội đồng tiền lương quốc gia

Để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, các cấp công đoàn phải tiếp tục đổi mới tư duy chỉ đạo, nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, tinh thần cống hiến của đoàn viên, người lao động tham gia phát triển đất nước.

Với tinh thần đó, dự thảo Báo cáo chính trị xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2026-2031 là: Tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thúc đẩy thực hiện dân chủ tại nơi làm việc; tuyên truyền, vận động người lao động đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đề cập đến các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cam kết công đoàn sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, ưu tiên hàng đầu cả về chỉ đạo và bố trí nguồn lực, ông Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ các cấp công đoàn cần tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; đẩy mạnh đối thoại và thương lượng tập thể, hướng tới phủ kín thỏa ước lao động tập thể nơi có tổ chức công đoàn.

Đồng thời, nắm chắc tình hình quan hệ lao động, phòng ngừa, giải quyết hiệu quả tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công trái pháp luật; phát huy vai trò của công đoàn trong Hội đồng tiền lương quốc gia.

"Xây dựng và triển khai các chương trình phúc lợi ổn định, dài hạn chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là đối tượng khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, người có thành tích trong lao động sản xuất; nghiên cứu, triển khai các giải pháp khả thi chăm lo lợi ích thiết thực cho lao động khu vực phi chính thức", ông Nguyễn Anh Tuấn nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Đại hội.

Công đoàn cũng sẽ đổi mới phương thức huy động nguồn lực thực hiện chăm lo phúc lợi theo hướng đa dạng, linh hoạt, bền vững, chủ động. Triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động theo hướng phòng ngừa, kiểm soát rủi ro, thúc đẩy xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

Đẩy mạnh chăm lo, bảo vệ lao động nữ, thúc đẩy bình đẳng giới; đồng hành cùng nữ đoàn viên xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, phòng chống bạo lực gia đình; tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em con đoàn viên, người lao động.

Nhiệm vụ khác được Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra là tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.