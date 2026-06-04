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Gợi ý đáp án đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Chuyên Sư phạm Hà Nội 2026

(VTC News) -

Đáp án tham khảo môn tiếng Anh kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội được cập nhật nhanh chóng, chính xác sau khi thí sinh hoàn thành bài thi.

* VTC News cập nhật

Sáng nay 4/6, thí sinh hoàn thành bài thi tiếng Anh vòng 1 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2026-2027.

Bài thi có thời gian làm bài 60 phút và là một trong ba môn điều kiện bắt buộc đối với tất cả thí sinh dự thi.

Dưới đây là gợi ý đáp án môn tiếng Anh được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia của Tuyển sinh 247:

Theo quy chế tuyển sinh của nhà trường, điểm tiếng Anh vòng 1 được sử dụng làm điểm môn chính đối với thí sinh đăng ký vào lớp chuyên tiếng Anh. Các thí sinh dự thi những lớp chuyên khác vẫn phải đạt yêu cầu ở bài thi này để đủ điều kiện xét tuyển.

Lệ Thu
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