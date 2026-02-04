Cán bộ CSGT bị xe ben đâm tử vong khi làm nhiệm vụ

(VTC News) -

Vụ tai nạn xảy ra vào 11h32 ngày 4/2, trên tuyến đường từ xóm Gốc Vối, phường Cao Ngạn đi xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Thời điểm trên, trong khi lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại phường Cao Ngạn, chiếc xe ben bất ngờ đâm vào phía sau xe tải. Vụ tai nạn khiến cán bộ CSGT và một người dân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cán bộ CSGT và một người dân tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm, đồng thời điều tiết giao thông, tránh ùn tắc kéo dài.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Sáng nay, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến một người thiệt mạng. Cụ thể, hơn 4h cùng ngày, tài xế 31 tuổi lái xe đầu kéo trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng đi TP.HCM. Khi đến đoạn km06+500 (phường Long Trường), xe đầu kéo va chạm với xe tải do tài xế 27 tuổi cầm lái.

Lúc này, một xe tải biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đi tới tông vào xe tải của tài xế 27 tuổi. Vụ việc khiến tài xế xe tải biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) tử vong tại chỗ, 3 xe hư hỏng.

CSGT xác định nguyên nhân vụ tai nạn do xe đầu kéo trong lúc chuyển làn thì va chạm với xe tải do tài xế 27 tuổi cầm lái, trong khi xe tải còn lại cũng không giữ khoảng cách an toàn.