Clip cả họ nhảy cẫng lên khi cháu trai đi xem mắt về khiến dân mạng cười lăn

(VTC News) -

Clip cả họ vui mừng đón đứa cháu trai đi xem mắt về. (Nguồn: @suxinh2010)

Clip đang được chia sẻ rộng rãi trên nền tảng TikTok ghi lại cảnh cả đại gia đình gồm ông bà, cô chú, con cháu đang ngồi quây quần ăn uống. Bỗng nhiên, có cháu nhỏ chạy vào báo tin: "Đây rồi, đây rồi, anh cả về rồi". Ngay lập tức, tất cả mọi người đều dừng công việc của mình, hân hoan chạy ra đón. Phản ứng trên khiến người xem liên tưởng đến cảnh đón một người con xa xứ trở về.

Thế nhưng sự thật bất ngờ được tiết lộ trong dòng chú thích: "Khi cả họ nghe tin anh cả đi xem mắt về, cứ phải nói vui hơn Tết".

Clip thu hút hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt tương tác và hàng chục nghìn bình luận. Nhiều cư dân mạng viết rằng họ phấn khởi lây và đồng cảm với gia đình khi có trai "ế vợ" trong nhà: "Đúng là áp lực của đích tôn hay anh cả trong nhà nó ở cái tầm khác hẳn. Nhìn cả họ buông bát buông đũa chạy ra như đón đoàn quân thắng trận trở về mà tui cười 30 phút rồi"...

"Kiểu này mà anh bảo xem mắt không thành chắc cả nhà giải tán trong sự ngỡ ngàng luôn quá!"; "Đây chính là biểu hiện của sự nôn lấy vợ toàn tập từ phía gia đình chứ không còn là riêng anh con trai nữa rồi"; "Xem cảnh này mới thấy, khi có 'bom nổ chậm' trong nhà thì mỗi lần đi xem mắt không khác gì đi thi chung kết World Cup"; "Cả họ làm hậu phương vững chắc thế này thì anh không lấy vợ là không xong với đại gia đình đâu nhé!"...

Mai Chi bình luận: "Vui hơn Tết là có thật! Nhìn các bà, các mẹ chạy ra hớn hở mà tôi tưởng anh cả vừa trúng độc đắc hay đi du học 10 năm mới về không đó. Áp lực này nặng nề lắm nhé anh trai, chuyến này mà không mang được nàng dâu về chắc lần sau cả họ tháp tùng đi xem mắt luôn quá".

Trang Anh viết: "Nhìn cảnh tượng náo nhiệt này, mình thấy ghen tị với anh cả vì có một gia đình tuyệt vời quá. Hạnh phúc đôi khi chẳng cần gì cao sang, chỉ cần sự quan tâm chân thành từ những người thân yêu nhất. Thôi thì giục cưới như này cũng ấm lòng".

Mọi thành viên gia đình đồng loạt dừng mọi công việc, ra đón cháu đích tôn. (Ảnh chụp màn hình)

Nhân chuyện xem mắt, nhiều cư dân mạng chia sẻ rằng càng sát Tết, họ càng thấy áp lực từ gia đình về chuyện cưới xin. "Xem clip xong mà tự nhiên thấy tim đập nhanh vì... sợ. Bình thường ở thành phố đi làm bận rộn thì không sao, chứ hễ nhìn thấy lịch bắt đầu sang tháng Chạp là đứa 'ế bền vững' áp lực ngang. Sợ nhất cảnh vừa bưng bát cơm lên đã nghe tiếng thở dài của bố: 'Bao giờ cho tôi ăn cỗ', là lại không dám nuốt", Tuấn Tú tâm sự.

Minh Quang viết: "Họ nhà tôi còn đổi tên nhóm sang 'Giải cứu cháu đích tôn' rồi cơ. Cô dì chú bác giới thiệu người đi xem mắt tứa lưa. Tôi không có nhu cầu mà từ chối lại ngại. Thôi thì Tết này về lại xác định ngồi trông nồi bánh chưng đối đáp với mọi nhu cầu của họ hàng".

Không ít người hài hước kể chuyện những thành viên "ế" trong dòng họ. Phan Dũng kể: "Nhà mình cũng y chang vậy luôn, có ông anh sinh năm 1992 mà cả họ như ngồi trên đống lửa. Mỗi lần nghe tin ảnh đi gặp gỡ ai là từ ông bà đến cô dì chú bác điện thoại hỏi thăm liên tục. Nhìn cảnh này thấy ấm lòng thật sự, phải yêu thương và quan tâm nhau lắm thì mọi người mới cùng chung một niềm mong mỏi như thế".

Một số người nêu quan điểm, ngày Tết bị hỏi thăm chuyện lập gia đình cũng đừng lấy đó làm phiền lòng, bởi vì họ hàng cũng chỉ là lo cho mình mà thôi. "Nói thật là mỗi lần về quê nghe cả họ hỏi 'Bao giờ lấy vợ' mình cũng thấy tiền đình lắm. Có năm mình còn định giả vờ trực Tết để trốn ở lại thành phố cho yên thân. Thật ra, mọi người mong thằng bé đi làm xa có người chăm sóc cho yên tâm. Mấy năm lại đây, mình vẫn ế nhưng vui vẻ hơn với mọi câu hỏi của họ hàng", Tiến Thắng chia sẻ.