Cụ bà 75 tuổi bị chó tấn công dập nát hai tay, gãy hở xương

Tua trực cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ, 75 tuổi, trong tình trạng đa chấn thương nặng sau khi bị chó tấn công. Người bệnh có nhiều vết thương phức tạp ở tứ chi, nguy cơ nhiễm trùng cao, đe dọa nghiêm trọng đến chức năng vận động và tính mạng.

Theo ThS.BS Nguyễn Mộc Sơn, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, thăm khám ban đầu cho thấy hai tay là vùng tổn thương nặng nhất. Tay phải bị gãy hở đầu dưới xương quay, kèm nhiều vết thương nhỏ rải rác từ cẳng tay xuống bàn tay. Tay trái ghi nhận vết thương phức tạp vùng bàn tay, gãy hở các xương đốt bàn, ngón, tổn thương gân, đối mặt nguy cơ mất chức năng vận động nếu không can thiệp kịp thời.

Ngoài ra, bệnh nhân còn có nhiều vết thương phần mềm ở cẳng, bàn tay hai bên, đầu gối phải và cổ chân trái, cho thấy mức độ tấn công dữ dội và diện tổn thương rộng.

Bác sĩ kiểm tra vết thương cho người bệnh.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp trực sơ cứu, rửa sạch và xử lý vết thương, đánh giá toàn diện tổn thương xương, gân, phần mềm và nguy cơ nhiễm trùng, đồng thời khẩn trương đưa người bệnh vào phòng mổ cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết, tổn thương do súc vật cắn đặc biệt nguy hiểm vì vết thương thường dập nát, nhiễm bẩn, vi khuẩn dễ xâm nhập sâu vào mô, xương và gân, có thể gây nhiễm trùng lan rộng, nhiễm trùng huyết hoặc hoại tử nếu xử trí chậm.

ThS.BS Nguyễn Mộc Sơn cùng ê-kíp xử lý toàn diện các tổn thương ở hai tay và hai chân, can thiệp xương, phần mềm và kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân qua giai đoạn nguy kịch, tạm ổn định và được chuyển tuyến để tiếp tục điều trị, đồng thời tiêm huyết thanh và vaccine phòng dại theo phác đồ của Bộ Y tế.

Các chuyên gia cảnh báo, vết thương do súc vật cắn ở vùng đầu, mặt, cổ được xếp vào nhóm tối cấp cứu. Đây là khu vực tập trung nhiều mạch máu lớn, dây thần kinh quan trọng và đường hô hấp, có thể gây chảy máu ồ ạt, tổn thương thần kinh, đe dọa trực tiếp tính mạng. Đặc biệt, nguy cơ lây truyền virus dại ở các vị trí này rất cao do khoảng cách tới hệ thần kinh trung ương ngắn, thời gian ủ bệnh có thể rút ngắn đáng kể.

Theo các tài liệu y học và khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh dại gần như luôn gây tử vong khi đã phát bệnh, với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 90–100% nếu không được dự phòng kịp thời bằng huyết thanh và vaccine. Vì vậy, mọi trường hợp bị chó cắn, nhất là vết thương sâu, gãy hở, tổn thương gân, xương đều được coi là cấp cứu y khoa.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần quản lý chặt vật nuôi, không thả rông chó, tiêm phòng dại đầy đủ và đúng lịch. Khi không may bị chó cắn, cần rửa vết thương ngay dưới vòi nước chảy với xà phòng, sát khuẩn và đến cơ sở y tế sớm nhất, tuyệt đối không chủ quan dù vết thương nhỏ.