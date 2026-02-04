Hàng Việt giảm giá sâu, hút khách mua sắm Tết tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

(VTC News) -

Nhiều thương hiệu giảm giá đến 70%

Bà Hoàng Thị Chiên, Trưởng Phòng kinh doanh Công ty Hanvico cho biết, khi tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, doanh nghiệp đã có chính sách bán hàng tốt nhằm hỗ trợ tối đa người tiêu dùng, trong đó nhiều sản phẩm chăn, ga, gối được khuyến mại, giảm giá sâu đến 70%. Và kết quả đạt được là chỉ trong 1 ngày bán hàng, doanh nghiệp đã có doanh thu hơn 50 triệu đồng.

Nhiều sản phẩm của Hanvico được giảm giá tới 70%.

“Hội chợ Mùa Xuân là cơ hội để Hanvico tiếp xúc với khách hàng, không chỉ là khách hàng tiêu dùng đơn lẻ mà cả những khách mua sản phẩm về để kinh doanh. Nhiều khách đã liên hệ để tiếp tục hợp tác với chúng tôi và đăng ký mua với số lượng lớn. Chúng tôi kỳ vọng sau khi kết thúc hội chợ Mùa Xuân 2026, ngoài doanh thu bán lẻ chúng tôi sẽ gia tăng được đáng kể lượng khách hàng là thương nhân, doanh nghiệp”, bà Chiên bày tỏ.

Tương tự, Công ty CP Xuất nhập khẩu Dệt Minh Khai cũng đang giảm giá mạnh các sản phẩm đang được bày bán tại hội chợ Mùa Xuân.

“Để hút khách hàng đến với gian trưng bày, công ty đã triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt, trong đó giảm từ 20 - 30% cho những sản phẩm khăn tắm, khăn gội đầu và các loại khăn khác. Điều này giúp doanh thu bán hàng của doanh nghiệp đạt hơn 20 triệu đồng trong 1 ngày. Chúng tôi cũng mong muốn sẽ tiếp cận được nhiều tệp khách hàng hơn và sẽ tăng được doanh thu cho vụ Tết Bính Ngọ 2026”, một nhân viên quầy hàng nói.

Còn Công ty TNHH Lemino Việt Nam, doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm túi xách, ví da có thương hiệu Italy - cho biết, khi tham gia Hội chợ Mùa Xuân, Lemimo đã mang đến cho người tiêu dùng đa dạng dòng sản phẩm, từ bình dân với giá chỉ vài trăm nghìn đồng đến các bộ sưu tập mới nhất với giá 4-5 triệu đồng. Để thu hút người tiêu dùng, Lemino đã triển khai chương trình khuyến mại, giảm giá các sản phẩm từ 20 - 70%.

Nhiều sản phẩm may mặc đang được giảm giá sâu tại hội chợ Mùa Xuân 2026..

Với lượng khách đông và tăng từng ngày, doanh số của đơn vị này đã đạt khoảng 40 triệu đồng/ngày, đây cũng là con số tiềm năng trong 2 ngày đầu diễn ra hội chợ.

“Chúng tôi cho rằng đây là cơ hội tốt để tiêu thụ được sản phẩm. Thông qua Hội chợ Mùa Xuân, chúng tôi mong muốn quảng bá hình ảnh doanh nghiệp đến gần hơn với người tiêu dùng và mong muốn nâng cao doanh số trong mùa mua sắm Tết”, đại diện doanh nghiệp nói.

Hứa hẹn làm bùng nổ thị trường tiêu dùng trong nước

Theo đánh giá của Ban tổ chức, tại hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, các địa phương, doanh nghiệp đã mang đến cho khách tham quan một không gian quảng bá, giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, đặc sắc, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp và quảng bá giá trị hàng hóa Việt Nam chất lượng cao.

Không gian của hội chợ Mùa Xuân 2026 được tổ chức như một không gian xúc tiến thương mại tổng hợp, kết hợp hài hòa giữa trưng bày sản phẩm - trải nghiệm văn hóa - kết nối giao thương.

Các sản phẩm trưng bày là những sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP chất lượng cao, đại diện cho thế mạnh của từng vùng miền, được chú trọng nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, bảo đảm tính ứng dụng, thân thiện với môi trường và phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện đại trong dịp Tết cổ truyền.

Từ hàng tiêu dùng, thời trang, dệt may, thực phẩm chế biến, đồ uống, đồ gia dụng đến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, mỗi gian hàng không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn kể câu chuyện về bản sắc văn hóa, bàn tay tài hoa và tinh thần sáng tạo của người thợ Việt, góp phần khẳng định vị thế hàng Việt Nam trên thị trường trong nước.

Thông qua các hoạt động giao lưu, kết nối giữa nghệ nhân - doanh nghiệp - nhà phân phố i-người tiêu dùng, sự kiện góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô và các địa phương tham gia.

Ngay tại lễ khai mạc 2/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là một “bước chạy đà” hứa hẹn làm bùng nổ thị trường tiêu dùng trong nước, một “xung lực” khơi dậy khí thế hăng say lao động, sản xuất kinh doanh, một “đòn bẩy” chiến lược khởi tạo sự phát triển bứt phá ngay từ đầu năm 2026.

Đặc biệt, hội chợ hướng về nhân dân và vì một cộng đồng hưởng thụ chất lượng sản phẩm cao, tổng hợp tinh hoa hàng hóa theo tiêu chí “6 nhất”: Tinh túy nhất, chất lượng nhất, dồi dào nhất, an toàn nhất, hiện đại nhất và ưu đãi nhất. Là nơi lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ nhất niềm tự hào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “tuyên chiến” trực tiếp với hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hội chợ cũng sẽ gắn kết những nhịp cầu giao thương, là diễn đàn để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, thị trường, mở rộng hợp tác, đầu tư kinh doanh.

“Mùa xuân là mùa của sự sinh sôi, của niềm tin và những hi vọng tốt lành. Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 chính là một “hạt giống ươm mầm thịnh vượng” mà chúng ta cùng nhau gieo xuống trong những ngày đầu của năm mới và thu hoạch lâu bền bằng sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng kiến tạo thương hiệu hàng hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới” – Thủ tướng nhấn mạnh.