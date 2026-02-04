Mỹ đang tăng cường lực lượng quân sự ở những khu vực nào gần Iran?

(VTC News) -

Theo The New York Times, quân đội Mỹ những ngày gần đây đã gia tăng đáng kể hiện diện quanh Iran, khi một nhóm tác chiến tàu sân bay, gồm tàu sân bay Abraham Lincoln cùng 3 tàu khu trục được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, tiến vào khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại phía tây Ấn Độ Dương và hiện đang làm nhiệm vụ ở Biển Ả Rập.

Ngoại trưởng Marco Rubio, Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. (Ảnh: Doug Mills/The New York Times)

Theo các quan chức hải quân Mỹ, nhóm tàu này nằm trong tầm tấn công nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cũng xác nhận vị trí của tàu sân bay, khi máy bay tiếp vận Osprey nhiều lần bay qua lại giữa Biển Ả Rập và Oman trong tuần qua.

Washington đồng thời điều thêm ít nhất một chục máy bay tiến công F-15E tới khu vực, cùng các hệ thống phòng không Patriot và THAAD nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ trước nguy cơ Iran đáp trả bằng tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Hiện có khoảng 30.000 - 40.000 binh sĩ Mỹ đang hiện diện tại Trung Đông.

Bên cạnh đó, các máy bay ném bom tầm xa đặt tại Mỹ được duy trì trong trạng thái cảnh báo cao hơn bình thường, sau khi Tổng thống Mỹ yêu cầu xây dựng các phương án phản ứng trước các hành động được cho là "trấn áp biểu tình" của chính quyền Iran.

Nguồn: Phóng sự và phân tích của The New York Times dựa trên ảnh vệ tinh cùng dữ liệu theo dõi tàu và chuyến bay.

Việc tăng cường triển khai lực lượng diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gần đây đã được trình một danh sách mở rộng các phương án quân sự nhằm vào Iran, vượt xa những lựa chọn mà ông từng cân nhắc vài tuần trước.

Theo nhiều quan chức Mỹ giấu tên, các phương án mới không chỉ nhắm gây thêm thiệt hại cho chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, mà thậm chí còn đề cập khả năng lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc đột kích trực tiếp vào mục tiêu bên trong lãnh thổ nước này.

Ba máy bay Osprey tại sân bay Duqm ở Oman ngày 30/1/2026. (Ảnh: Planet Labs/NYT)

Tổng thống Trump được cho là đang gia tăng sức ép buộc Tehran chấm dứt mọi nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời ngừng hậu thuẫn các lực lượng ủy nhiệm lâu nay tấn công Israel và gây bất ổn tại Trung Đông.

Tuy nhiên, ông Trump hiện vẫn chưa phê chuẩn hành động quân sự hay lựa chọn phương án cụ thể nào do Pentagon đề xuất. Một số quan chức thừa nhận việc công khai đe dọa sử dụng vũ lực nhằm gây sức ép buộc Iran quay lại bàn đàm phán, trong khi Tổng thống vẫn để ngỏ khả năng giải pháp ngoại giao.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết: “Với tư cách Tổng tư lệnh lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới, Tổng thống Trump có nhiều lựa chọn trong vấn đề Iran. Tổng thống đã nói rõ ông hy vọng sẽ không cần phải hành động, nhưng chính quyền Iran nên đạt được thỏa thuận trước khi quá muộn”.

Máy bay tấn công của Mỹ tại một căn cứ không quân ở Jordan ngày 25/1/2026. (Ảnh: Planet Labs/NYT)

Chính quyền Trump từng cân nhắc không kích chương trình hạt nhân Iran cũng như các mục tiêu mang tính biểu tượng, như trụ sở của lực lượng dân quân chịu trách nhiệm chính cho cuộc trấn áp, song ông Trump sau đó đột ngột loại trừ phương án quân sự ở thời điểm đó.

Theo các quan chức, ông Trump định áp dụng cách tiếp cận tương tự Iran như từng làm với Venezuela. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết ông Trump và các trợ lý hàng đầu đều nhận thức rõ rằng bất kỳ chiến dịch nào tại Iran cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với Venezuela, với mức độ rủi ro đối với binh sĩ Mỹ cao hơn đáng kể, bởi Iran là đối thủ có năng lực vượt trội.

Vì vậy, ông Trump hiện được cho là vẫn đang xem xét toàn bộ phổ lựa chọn, có thể được triển khai riêng lẻ hoặc kết hợp. Một số phương án tập trung vào việc tiếp tục làm suy giảm năng lực hạt nhân của Iran, trong bối cảnh quân đội Mỹ từ lâu đã chuẩn bị cho các kịch bản nhằm vào các cơ sở chiến lược. Dù Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố chương trình hạt nhân Iran đã bị “xóa sổ”, chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ công bố hồi mùa thu chỉ đánh giá rằng các cuộc tấn công đã “làm suy giảm đáng kể” năng lực hạt nhân của Tehran.

Trong khi đó, Israel đang thúc đẩy một lựa chọn khác: kêu gọi Washington phối hợp hành động nhằm vào chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, vốn theo đánh giá tình báo đã được Tehran khôi phục phần lớn sau xung đột hồi tháng 6.

Giới chức Mỹ tỏ ra hoài nghi khả năng Tehran chấp nhận các điều kiện mà Washington đưa ra, bao gồm chấm dứt vĩnh viễn mọi hoạt động làm giàu uranium, từ bỏ toàn bộ kho dự trữ hạt nhân hiện có, áp đặt giới hạn nghiêm ngặt đối với tên lửa đạn đạo và chấm dứt hỗ trợ các lực lượng vũ trang như Hamas, Hezbollah và Houthi. Việc chấp nhận các yêu cầu này gần như sẽ loại bỏ khả năng Iran tấn công Israel.

Chuẩn đô đốc Ali Shamkhani (Ảnh: NBC News)

Trong khi đó, Chuẩn đô đốc Ali Shamkhani tuyên bố mọi cuộc tấn công của Mỹ sẽ bị coi là hành động chiến tranh và Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ, trong đó có khả năng nhắm vào Tel Aviv. Điều này làm gia tăng lo ngại tại Israel trước mối đe dọa từ chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

Các quan chức Mỹ nhấn mạnh mọi phương án hiện vẫn đang được tranh luận trong nội bộ chính quyền Tổng thống Trump và chưa có sự đồng thuận cuối cùng về mục tiêu hay phạm vi của bất kỳ hành động quân sự nào.