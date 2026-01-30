Tổng thống Trump xem xét kịch bản đột kích tối mật, căng thẳng Mỹ - Iran leo thang

(VTC News) -

Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết IRGC là “công cụ chủ yếu của chính quyền Iran để tiến hành khủng bố trong và ngoài nước”. Cơ quan này cho biết Washington đã xếp IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố từ năm 2019, với lý do lực lượng này thúc đẩy và tài trợ cho các hoạt động mà Mỹ mô tả là khủng bố.

Trước đó, Liên minh châu ÂU (EU) đưa ra quyết định đưa IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố liên quan đến chiến dịch trấn áp làn sóng biểu tình leo thang, đồng thời công bố một vòng trừng phạt mới nhằm vào các quan chức Iran, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố động thái của EU là “phi pháp” và “mang động cơ chính trị”.

Máy bay chiến đấu hạ cánh trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ. (Ảnh: AP)

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh hành động của EU góp phần tăng cường nỗ lực quốc tế nhằm buộc giới lãnh đạo Iran chịu trách nhiệm và đối phó với các hoạt động bị cho là gây mất ổn định của Tehran trong nước cũng như ở nước ngoài.

Trong khi đó, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo “thời gian đang cạn dần” để Tehran quay lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân. Mỹ cũng điều thêm lực lượng hải quân tới khu vực Trung Đông, đồng thời cảnh báo lực lượng này có quy mô lớn hơn quân Mỹ từng được triển khai đến Venezuela trước đó.

Phát biểu với báo chí, ông Trump cho biết Washington đang liên lạc với Iran và bày tỏ hy vọng có thể tránh được hành động quân sự. “Tôi đã liên lạc và sẽ tiếp tục duy trì các kênh trao đổi. Chúng tôi đã triển khai một lực lượng tới khu vực Iran, nhưng hy vọng sẽ không phải sử dụng đến họ”, Tổng thống Mỹ cho biết.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Khalid bin Salman, cho biết ông đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Washington để rà soát quan hệ chiến lược song phương và thảo luận về các nỗ lực thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực và toàn cầu. Ả Rập Xê Út cũng tuyên bố sẽ không cho phép sử dụng không phận hay lãnh thổ nước này cho bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran.

Hoàng tử Khalid gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (Ảnh: X)

Giới chức Iran khẳng định sẵn sàng bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa, đồng thời cho biết quân đội đã tiếp nhận thêm 1.000 máy bay không người lái “chiến lược”.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi dự kiến tiến hành các cuộc trao đổi cấp cao tại Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 31/1, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao khu vực vẫn đang được thúc đẩy nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột mới.

Ông Trump xem xét kịch bản đột kích Iran

Tờ New York Times đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét danh sách mở rộng phương án tấn công tiềm tàng vào Iran. Những phương án này bao gồm cuộc đột kích của quân đội Mỹ cũng như cuộc tấn công tăng cường vào cơ sở hạt nhân và tên lửa của Iran.

Trong số những kịch bản rủi ro nhất đang được xem xét là việc triển khai bí mật lực lượng đặc nhiệm Mỹ để phá hủy hoặc vô hiệu hóa địa điểm hạt nhân của Iran. Ngoài ra, phương án liên quan đến loạt cuộc tấn công vào cơ sở có liên hệ trực tiếp với giới lãnh đạo Iran nhằm tạo ra sự hỗn loạn nội bộ và mở đường cho sự thay đổi quyền lực cũng được chú ý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Israel đang tìm cách thuyết phục Washington nhắm mục tiêu vào địa điểm có liên quan đến chương trình tên lửa của Iran.

Đồng thời, nhiều quan chức nhấn mạnh nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa lựa chọn phương án quân sự nào do Lầu Năm Góc đề xuất và vẫn ưu tiên cách tiếp cận ngoại giao. Một số nguồn tin khác cũng cho rằng những lời đe dọa của Trump một phần nhằm thúc đẩy Iran đàm phán.

Thông tin này được đưa ra ngay sau khi phát ngôn viên quân đội Iran cảnh báo phản ứng của Tehran đối với hành động của Mỹ sẽ không bị giới hạn như hồi tháng 6 năm ngoái khi máy bay và tên lửa Mỹ tham gia cuộc không chiến ngắn ngủi của Israel chống lại Iran. Thay vào đó, lần này Iran sẽ đưa ra phản ứng "ngay lập tức".

Người phát ngôn quân đội Iran, Tướng Mohammad Akraminia cho rằng tàu sân bay của Mỹ có "những điểm yếu nghiêm trọng" và nhiều căn cứ của Mỹ ở vùng Vịnh "nằm trong tầm bắn của tên lửa tầm trung của chúng tôi".

"Nếu người Mỹ mắc phải sai lầm như vậy, chắc chắn nó sẽ không diễn ra theo cách mà ông Trump tưởng tượng - thực hiện chiến dịch nhanh chóng và vài tiếng sau đó đăng bài viết tuyên bố chiến dịch tấn công đã kết thúc", ông Akraminia nhấn mạnh.

AFP dẫn lời quan chức quân sự khác đưa tin nỗi lo sợ về cuộc tấn công của Mỹ vào Iran là "rất rõ ràng". "Cuộc tấn công sẽ đẩy khu vực vào hỗn loạn, gây tổn hại cho nền kinh tế không chỉ trong khu vực mà còn ở Mỹ và khiến giá dầu, khí đốt tăng vọt", quan chức này cho hay.

Chưa dừng lại ở đó, truyền hình Press TV của Iran xác nhận Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sẽ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại khu vực eo Hormouz từ ngày 1 - 2/2.

Diễm Châu - Kông Anh