Tổng thống Trump dọa tấn công Iran nếu không đạt thỏa thuận với Mỹ

Ông Trump xác nhận rằng chiến hạm Mỹ USS Abraham Lincoln và nhóm tác chiến của nó đang được triển khai như một mối đe dọa trực tiếp đối với chế độ Iran. Tổng thống nói rằng một cuộc tấn công lớn có thể là cần thiết nếu chế độ của đại giáo chủ Iran Ali Khamenei không đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Tổng thống Trump. (Ảnh: Askmen)

"Một hạm đội khổng lồ đang hướng tới Iran. Nó đang di chuyển nhanh chóng, với sức mạnh, sự nhiệt tình và mục đích lớn lao. Đó là một hạm đội lớn, do tàu sân bay vĩ đại Abraham Lincoln dẫn đầu, hạm đội này lớn hơn so với hạm đội được gửi đến Venezuela. Giống như với Venezuela, nó sẵn sàng, muốn và có khả năng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình, với tốc độ và bạo lực, nếu cần thiết”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Trump viết tiếp: “Hy vọng Iran sẽ nhanh chóng ‘ngồi vào bàn đàm phán’ và thương lượng một thỏa thuận công bằng và bình đẳng - không có vũ khí hạt nhân - một thỏa thuận có lợi cho tất cả các bên. Thời gian đang cạn dần, điều này thực sự rất quan trọng! Như tôi đã từng nói với Iran trước đây, Hãy thỏa thuận! Họ đã không làm vậy, và đã có ‘Chiến dịch Búa đêm’, một cuộc tàn phá lớn đối với Iran. Cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn nhiều! Đừng để điều đó xảy ra lần nữa”.