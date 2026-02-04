Đóng

Xếp hàng xuyên đêm mua vàng: 500 nghìn đồng một vị trí, 'cò giữ chỗ' lên ngôi

(VTC News) -

Giá vàng biến động mạnh khiến nhiều người dân Hà Nội xếp hàng xuyên đêm chờ mua vàng, thậm chí có người bỏ ra 500.000 đồng để có một “chỗ đứng”.

Phan Quỳnh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới